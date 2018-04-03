Футболиста «Рубина» заставляют ходить на работу в отдел кадров. Что за бред?

Текст, в котором слишком много юридических терминов.

Что происходит?

16 марта казанский «Рубин» объявил о смене юридического статуса. Муниципальное автономное учреждение «Футбольный клуб «Рубин» г. Казань на общество с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Рубин» г. Казань. Первое юридическое лицо было исключено из числа участников спортивных соревнований. Процедура была одобрена РФС. «Мы рассмотрели ходатайство «Рубина». Мы не против, но позиция РФС очень жёсткая – все критерии должны быть соблюдены», – комментировал ситуацию Виталий Мутко, на тот момент руководивший РФС.



В связи с этим всем сотрудникам клуба было предложено подписать контракты с новым юридическим лицом с сохранением прежних условий. Из футболистов подписывать новые соглашения не стали Максим Канунников и Ильзат Ахметов. В ситуации с Канунниковым клуб и футболист договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию – до его истечение оставалось три месяца.



У Ахметова действовал долгосрочный контракт, но с МАУ ФК «Рубин». Подписывать соглашение с новым собственником футболист отказался.

Его убеждали остаться?

Да. По информации коллег из казанского издания «БИЗНЕС Online», в переговорах с Ахметовым участвовали как руководители «Рубина», так и главный тренер команды Курбан Бердыев. В клубе были заинтересованы в продлении соглашения с перспективным футболистом.

Чего хотел Ахметов?

По прежнему соглашению зарплата полузащитника составляла 300 тыс. евро в год. Он с представителями настаивал на увеличении количества игрового времени за первую команду. «Рубин» утверждает, что согласился на все требованиях, хотя «они регулярно менялись».



Ситуация усложнялась тем, что и до смены юридического статуса у Ахметова с «Рубином» шли контрактные споры. В том числе и относительно заработной платы: из альтернативных источников сообщается, что футболист получал 90 тыс. рублей в месяц.

Что случилось потом?

Ахметов выразил готовность продолжать тренироваться и выполнять рабочие обязанности, исполняя своё трудовое соглашение с МАУ «ФК «Рубин». Для этого от требовал погашения задолженности по заработной плате и предоставления графика тренировочных занятий.



3 апреля в распоряжении «Чемпионата» оказались документы, согласно которым «футболисту-профессионалу Ахметову Ильзату Тоглоковичу» было предложено явиться в отдел кадров МАУ «ФК «Рубин» для продолжения работы. Документ был подписан генеральным директором футбольного клуба «Рубин» Рустамом Саяховым.

Что говорит Ахметов?

«Рубин» меня отзаявил. Вчера я явился на работу. Генеральный директор МАУ «ФК «Рубин» Рустам Саяхов сказал приходить завтра, служба безопасности выгнала меня с базы. Я просил предоставить письменные инструкции, но моё обращение проигнорировали.



Сегодня я снова пришёл к Саяхову. Он направил меня в отдел кадров, где мне вручили письмо, датированное вчерашним днём. В нём от меня требовалось на следующий день, то есть сегодня, явиться в отдел кадров. Стали настаивать, чтобы я расписался в получении письма.



Я отказался, поскольку уже выполнил требование, содержавшееся в письме. В этот момент я сидел в отделе кадров клуба. Стал требовать, чтобы мне дали инструкции: что мне делать. Я хочу тренироваться и выполнять свою работу.



Вместо этого мне было сказано, что теперь моё место за столом в отделе кадров. После этого пришли какие-то люди и составили акт: что сегодня, 3 апреля, сидя в отделе кадров, я отказался расписаться в получении распоряжения о том, что в этот же день, 3 апреля, я должен явиться сюда.



Очевидно, ФК «Рубин» оказывает на меня психологическое давление и не даёт мне выполнять свою трудовую деятельность. Я намерен и далее требовать предоставить мне возможность работу, предусмотренную трудовым договором.



Кроме того, я намерен официально обратиться в ФК «Рубин» с требованием о прекращении нарушения моих трудовых прав, которое выражается в фактическом лишении меня возможности трудиться, а также в исключении меня из заявки на сезон. Затем буду обращаться с заявлением в РФС».

Как комментирует ситуацию клуб?

В беседе с «Чемпионатом» генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов раскрыл позицию клуба в этой конфликтной ситуации.



– Футболист Ильзат Ахметов не переведён на работу в отдел кадров, ему лишь предоставлено там рабочее место. Мы считаем, что в этой ситуации игрок злоупотребляет правом. Он в курсе, что у МАУ «ФК «Рубин» нет лицензии на участие в спортивных соревнованиях. Но приходит и просит предоставить ему возможность заниматься профессиональной деятельностью. Хотя ранее, на мой взгляд, он должен был подписать новый трудовой договор с изменившимся юридическим лицом. Сначала предлагалось соглашение на тех же условиях, что были раньше. Затем мы предложили условия, выдвигаемые агентом Ахметова. Согласились на всё и планировали, что на игру со «Спартаком» он выйдет в основе «Рубина».



Он не согласился, а теперь нам пудрит мозги. Сейчас попросил обеспечить ему рабочее место – мы обеспечили.



– Разве у футболиста не нарушено право на труд? Он был на контракте с организацией, которая участвовала в соревнованиях. Потом этот статус ушёл к другому юрлицу. Ахметов потерял возможность исполнять свои обязанности.

– Сама процедура замены юридического статуса предусмотрена документами РФС. Мы выполнили требования регламентирующих документов. Все другие игроки, обновившие контракты, продолжили выступать за «Рубин» на прежних условиях.



Ахметов начал выдвигать свои требования. Всё новые и новые. Мы на них в конечном итоге согласились, о чём письменно ему неоднократно сообщали. С согласия РФПЛ у нас была возможность зарегистрировать игрока вне трансферного окна. Когда и она закрылась, мы получили право считать, что он расторг с нами трудовой договор. Если он хочет выполнять свои трудовые обязанности, мы можем предложить ему деятельность в МАУ «ФК «Рубин», которое продолжает своё существование, но не является участником футбольных соревнований. Мы и предложили, исходя из возможностей.

– Как вы видите дальнейшее развитие ситуации?

– Мы согласовали юридически всю процедуру переподписания контрактов, действовали в рамках регламентирующих документов. Футболист отказался подписывать контракт и на прежних, и на улучшенных условиях. Сейчас мы считаем, что он злоупотребляет правом. Страдают наши интересы, ведь прошлый трудовой договор имел долгосрочный характер, у нас были свои взгляды на карьеру игрока. Но раз он захотел соглашение расторгнуть, то свои интересы мы будем отстаивать в соответствующих инстанциях.



– Чего будете добиваться?

– Для начала – компенсации. Не могу комментировать, как она рассчитывается и формируется. Но мы считаем, что понесли убытки из-за неправомерных действий игрока. Как и в каком порядке мы будем это доказывать, вопрос чисто юридический.



– Точка невозврата пройдена или возможно решение вопроса цивилизованно?

– Мы более цивилизованные варианты предлагали. Конечно, возможно решить всё миром. Если исполнят требования, которые у нас будут. Или если футболист захочет вернуться к переговорам с новым юрлицом.



Мы всё ещё ничего не исключаем. Но после такого недружественного поведения и отношения к клубу, который воспитал игрока, это будет очень трудно.