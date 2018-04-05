Клопп – царь. Он сыграл на главной слабости Гвардиолы

Далеко не всегда, особенно на уровне Лиги чемпионов, тактические шахматы становятся главным фактором результата, но в паре «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» класс и качества игроков действительно оказались вторичны. Первична разница тактических идей – ещё за день до матча Хосеп Гвардиола предупреждал, что эта разница может стать ключевой: «Если я скажу игрокам, что мы будем играть с «Ливерпулем» не как обычно, они подумают, что я испугался, что я не верю в себя. Я понимаю, что наш стиль идеально подходит для «Ливерпуля». Они используют свободные зоны лучше всех в мире».

Слова Пепа – это и комплимент «Ливерпулю», и объяснение проблем «Ман Сити», и личная характеристика тренерского стиля Гвардиолы. Пеп – хедлайнер течения тренеров-идеологов, забывающих о тактической гибкости. Он может изменить схему персонально под «Ливерпуль» (вчера специально изобрёл трансформер, который даже сложно изобразить числовой расстановкой: 3-2-4-1? 4-2-2-2 с креном налево?), но генеральная линия его игры сохраняется: тотальный контроль мяча, поиск свободного пространства и жажда умного футбола, без безадресных выносов. От гиков похожего склада – Бьельсы, Бериццо, Хемеса, Нагельсманна – Пепа отличает класс игроков под рукой. Да, Гвардиола действительно мастерски ставит командам свой стиль, но Пеп сам косвенно подтверждал мысль, что игроки ниже уровнем просто не поняли бы его идеи.

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«Барселона» с ДНК такого футбола выигрывала Лигу чемпионов, но в «Баварии» Гвардиолу уже раскусили. Его нежелание менять генеральную линию стало главным фактором проблем баварцев в ЛЧ – на бережной реализации ошибок и вскрытии свободных зон Гвардиолу выбивали «Реал» и «Атлетико», а «Ювентусу» для победы не хватило двух минут. Прошлогодний вылет «Ман Сити» случился на схожей почве: «Монако» Леонарду Жардима запомнился всем как атакующая команда, хотя на самом деле просто здорово вскрывал свободное пространство и мощно использовал скорость.

Вчера Юрген Клопп отправил Гвардиолу в нокдаун по той же причине. В «Ливерпуле» Клопп концентрируется на строении позиционного футбола с контролем мяча, но в важных матчах просыпается хэви-метал-Клопп – тот, который тренировал Дортмунд. Контратакующий тренер, знающий, когда нужно начинать прессинг, и идеально вскрывающий зоны. Вчера где-то в середине первого тайма я даже вспомнил идентичный по течению игры матч раннего Клоппа, в феврале 2011-го. Тогда «Боруссия» прибила «Баварию», полуофициально забрала себе «серебряную салатницу», а тренером баварцев был Луи ван Гал – коуч со своими тараканами, вроде обязательного тотального контроля мяча.

На контратакующем стиле Клопп тащил в первом, неполном сезоне, когда времени на постановку командной игры не было вообще. Скорость и поиск свободных зон стали планом на каждый матч с топ-соперником, а против «Манчестер Сити» получалось лучше всего (4:1 и 3:0). Сейчас Клопп включает хэви-метал, пожалуй, только против двух соперников – «Сити» и «Арсенала» – но понимание такого футбола, умение его ставить и качество игроков, ищущих свободные зоны, делает его «Ливерпуль» в таких матчах… ну, близким к неуязвимому.

Если уместить главную идею вчерашнего матча в одно предложение, то «Ливерпуль» оказался тактически гибче «Сити». Об этом свидетельствует хотя бы то, как Клопп перестраивал прессинг команды по ходу матча. В первые 15 минут «Ливерпуль» отказался от высокого давления, сконцентрировавшись на перекрытии передач для Давида Сильвы и Гюндогана. Потом, с пойманным куражом, начал прессинговать выше. Такой прессинг помог «Ливерпулю» организовать третий мяч. Изначально Салах, Мане и Фирмино плотно накрывали центральных защитников, но когда Николас Отаменди получил свободу (из-за Мане, опустившегося глубже) и ускорился в свободный коридор, аргентинца уже ждала ловушка.

Отаменди сам летел в бермудский ромб: Фирмино поджимал защитника «Сити» сзади, Джеймс Милнер – настаиваю, что его за работу на всех участках поля нужно назвать MVP матча – сместился с фланга, Хендерсон занял правильную позицию, чтобы встретить Нико, а Окслейд-Чемберлен подстроился под потенциальный отскок. Кстати, обратите внимание: Давид Сильва показывает Отаменди отдать назад Де Брёйне, чтобы было меньше риска – но Отаменди уже попал в ловушку. Потом «Ливерпуль» докатит атаку до штрафной, создаст 3 в 2 на дальней штанге – как «Сити» допустил такую свободу в стратегически важной зоне при навесах? – и сделает счёт крупным.

После 3:0 «Ливерпуль» перестроился и снова показал свою гибкость. Клопп насытил центр, отправляя максимально близко к середине Мо Салаха, используя прессинг-способности Фирмино, натравляя Мане на Уокера. Обороняясь, «Ливерпуль» был удивительно компактным, и у Гвардиолы нашёлся лишь один ответный алгоритм – растягивающие передачи на фланг Александр-Арнольда, куда ускорялся Зане. Немец прибавил, отрезал на приёме 234 соперников (абсолютно апокалиптичная стата) и организовал шанс для Де Брёйне, только в ключевой момент «Ливерпуль» успел уплотнить центр. Кто же выбил мяч в стрессовой ситуации? Джеймс Милнер.

Час игры после гола «Ливерпуль» защищался примерно так. Клопп спокойно принял постоянные передачи в зону Александр-Арнольда, зато насытил «зону 14» и не дал Де Брёйне развернуться – как только КДБ ловил подбор или ускорялся в центр, Хендерсон и Милнер с двух сторон накрывали бельгийца и заставляли снова пасовать налево. Свои редкие острые подходы (их даже нельзя назвать моментами) «Сити» создавал через фланги, рывки Зане на пространстве, но после выигранного подбора/паса из «зоны 14» – всего один, когда Зане простреливал или бил, сложно понять главную мысль, после заброса Фернандиньо.

Что удивительно, «Ливерпуль» сам отказался от мысли конструировать атаки через центр. При начале атаки игроки красных были раскиданы по флангам или полуфлангам, Милнер чаще открывался ближе к мелу боковой линии, давая уходить чуть ближе к центру Мане, а Хендерсон редко начинал атаки сам. Его Packing за матч, то есть количество отрезанных передачами соперников – 30. Робертсон набрал больше (43), Александр-Арнольд значительно больше (74), что тоже объясняет генеральную линию «Ливерпуля».

И опять же о гибкости. Обычно команда Клоппа умно контролирует мяч в центре, но против «Ман Сити» весь её контроль ушёл на фланги. Через центр «Ливерпуль» либо атаковал после удачного прессинга, либо уже ставил точку в атаке, находя свободное пространство. Да, поиск пространства – ещё одна важная деталь вчерашнего «Ливерпуля». Гвардиола опять же прав, когда говорит, что Клопп умеет покупать нужных под модель игры футболистов. Салах в Англии уже эволюционировал в полноценного игрока штрафной, хищно ищущего мяч в пустых зонах — мы разбирали это в большом исследовании.

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Купленный летом Окслейд-Чемберлен тоже здорово ищет пространство, пусть это и его очень недооценённое качество. В голевой ситуации Окс как раз его показал: открылся так, что перед ним напрямую открывался большущий свободный коридор.

Юрген Клопп изменил стандартные настройки «Ливерпуля», наладив что-то очень близкое к легендарной дортмундской конфигурации – и выиграл. Хосеп Гвардиола сохранил свой план – и проиграл, утешая себя преимуществом соперника на коротком отрезке. Исходя из слов перед матчем, Пеп считает тактическую гибкость слабостью, отходом от собственного стиля. Пожалуй, 45-минутное битьё головой о красную стену в формате «доведи мяч в центр – отдай Зане – верни назад – повтори» гораздо больше похоже на слабость, чем вчерашняя игра «Ливерпуля».

В материале использованы данные паблика «Пыльный чердак».