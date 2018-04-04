«Ливерпуль» разгромил «Сити», Салах заменён из-за травмы. Как это было

Лучший ассистент Лиги чемпионов – в старте. Это сработало

Это не кто-то из игроков «Ман Сити», если что. Джеймс Милнер за девять месяцев текущего сезона успел поиграть на позиции левого защитника, на обоих флангах полузащиты, в опорной зоне и, конечно, центральным полузащитником. Типичная для него ситуация. Скучный Джеймс Милнер (это английская шутка, был даже такой популярный паблик в «твиттере» в его честь) – парень, которого исторически ставили куда придётся, и везде он не портил игру команды. Но в этом сезоне Милнер не только не портит. Он ещё и сделал шесть голевых передач. При всего четырёх матчах в старте – это просто аномально круто. Да, три из шести «Спартаку», но всё равно много. Больше, чем у Иньесты и Месси вместе взятых. И вот, Милнер вышел в старте. На главной в этом сезоне позиции – в тройке полузащиты.

Он был полезен в черновой работе и добросовестно прессинговал почти целый час – пока были силы. Но главное – его пас на Салаха. Это Милнер вырезал пас на 50 метров на Салаха на 11 минуте. Джеймс этим пасом создал момент, «Ливерпуль» повёл в счёте. Не предголевой пас, но почти предголевой.

Лапорт как решение проблемы Салаха

В ситуации, когда Фирмино постоянно вытягивает обоих центральных защитников, освобождая пространство для забегания Салаха с фланга, идея поставить крайним защитником центрального – казалось остроумной. Лапорту должно быть проще сваливаться в центр вместе с Салахом. Но это требовало если не персональной игры с египтянином, то ходя бы ориентировки по нему. Этого не было.

Проблему Салаха решить не удалось

Лапорт не играл персонально. Только не когда Салах открывал счёт. Он играл зонно, как и остальные защитники. Поэтому при смещениях Мохамеда с фланга возникала привычная для матчей «Ливерпуля» путаница защитников. Когда забивал Салах, Лапорта не было в кадре. А Компани и Отаменди форварда не перехватили. Кто должен был его держать они так и не разобрались. Пока Компани (из первого ряда) и Лапорт (из бельэтажа) смотрели футбол, Салах искал позицию.

Салах, Мане и Фирмино разрывают АПЛ. Как они это делают? Пока Коутиньо забивает за «Барсу», «Ливерпуль» без него атакует даже лучше.

Кайл Уокер как жертва философии

Эдерсон спас после удара Фирмино и отбил мяч прямо перед собой, рядом оказался Уокер. «Выноси!» — заорал в этот момент внутренний тренер дядя Коля из ДЮСШ в каждом болельщике на постсоветском пространстве. Но Кайл Уокер никогда не играл у такого тренера. И первым своим касанием он попытался не вынести мяч куда подальше, а подработать. Сделать второе касание он уже не успел: Фирмино его накрыл.

Николасу Отаменди всё равно, кому проигрывать борьбу

В первом тайме аргентинец одинаково легко пропускал мимо себя и Фирмино, и Эндрю Робертсона. При этом играл неоправданно высоко. К концу первого тайма устроился на жёлтую, причём необязательную: проиграл борьбу Фирмино и совершил необязательный грубый фол далеко от ворот и на фланге. Зачем?



Первый гол «Ливерпуля» — ошибка не только Уокера, но и Отаменди. Он проиграл позицию Фирмино, бросился догонять, ударил бразильца по ноге, упал и… всё. Пока он поднимался, Фирмино потерял мяч, продавил Уокера и сделал голевой пас на Салаха. Только когда египтянин наносил удар, Отаменди встал на ноги. Как насчёт того, чтобы не выключаться из эпизода?

Вся защита «Сити» не играла плотно

Уокер не стоит в метре от Мане, если может стоять в 10 метрах. Отаменди не вступает в борьбу за позицию с Фирмино: он сначала проигрывает позицию, а потом вступает в борьбу. Лапорт так и не разобрался, кого он должен держать. Если не Салаха, то что, Трента Александра-Арнольда? Компани уже слишком стар, чтобы страховать их всех. Когда Мане забивал третий, позицию выиграли сразу три игрока «Ливерпуля» в чужой штрафной. Забить мог любой из них.

Ни разу в матче не прозвучала фамилия «Ловрен»

Можно сформулировать чуть изящнее. За 90 минут у нас не было повода вспомнить о том, что в матче не смог сыграть Матип. Это лучший комплимент «Ливерпулю», который только можно сделать. И да, хорошо, что вспоминать не пришлось.

Слишком много художников

Обычно усилий Фернандиньо хватает, чтобы страховать Зане, Сильву, Де Брёйне и Стерлинга сразу. Но под давлением «Ливерпуля» это слабость оказалась слишком заметной. И даже замена Стерлинга в стартовом составе на гораздо менее атакующего игрока, Гюндогана, не помогла. Когда Окслейд-Чемберлен делал счёт 2:0, рядом с ним были Сильва, Зане и Де Брёйне. Фернандиньо бежал в сторонке. Три художника на 10 метров, но некому взять молоток и врезать по роялю. В этот момент показалось, что «Ливерпуль» сможет забить столько, сколько захочет.

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2 тайма – 2 разных Зане

В первом тайме он играл ужасно. Передерживал мяч. Обрезал. Три раза за час игры у него было пространство на бровке и три раза Зане делал прострел никуда. Угловой – не перебросил ближайшего игрока. При таком количестве неудачных действий, Зане был выключен из игры: меньше него из полевых игроков «Сити» мяча касался только Габриэл Жезус. Лерой был наглухо закрыт на бровке Александром-Арнольдом, большинство его открываний и забеганий не поощрялись пасами. В первом тайме Зане старался уйти от опеки во фланг, в самую бровку. Это не работало.



После перерыва он сместился ближе к центру. В полуфланге Зане сразу стал чаще получать мяч. И хорошо включился: на дриблинге ворвался в штрафную, возвращал мяч после потерь. По крайней мере, «Сити» больше не был в меньшинстве.

Травма Салаха – кошмар. Но, возможно, это была перестраховка

Пока нет информации о том, насколько серьёзное повреждение у Салаха. Он сам покинул пределы поля: ни медкара, ни носилок, ни врачей на поле на понадобилось. Его быстро осмотрели, после чего Салах ушёл в раздевалку. Его место занял Окслейд-Чемберлен, а в полузащиту вышел Вейналдум. После финального свистка Салах не выглядел расстроенным, он не хромал и, улыбаясь, обнимался с одноклубниками. Наверное, Клопп перестраховался.

«Ливерпуль» хватило на 55 минут. Этого хватило

Потом команда перестала прессинговать защитников и села на свою половину поля. С 55 по 80 минуту владение мячом 25%-75%, и у «Ливерпуля» всего один отбор. Если вы вдруг не смотрели матч, то по этим цифрам легко представите себе второй тайм.



«Сити» висел на штрафной, прожёг мячом дугу вокруг неё, набивал статистику. Но не создавал моменты. 0:4 по ударам по воротам и 0:0 по точным. 5:0 по точным ударам за весь матч. Хм, мы же помним, что в автобиографии Гвардиола сказал, что ненавидит игру в пас ради паса.

Гол «Сити» отменили из-за офсайда. Офсайда не было

По крайней мере, на всех повторах во время матча казалось, что Зане был на одной линии. Разница между 3:0 и 3:1 – огромная. Фактически, разница между неудобным, но рабочим результатом и надеждой на подвиг. Но кроме отменённого гола у «Сити» не было вообще ничего.