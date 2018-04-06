Поедет ли «Золотая бутса» в Африку?

По итогам прошлого обзора за 8 марта в борьбе за «Золотую бутсу» сезона-2017/18 было сразу четыре лидера: Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Все они на тот момент забили по 24 мяча (48 очков). Мы тогда отметили, что это уникальный случай. А если бы наш обзор вышел на неделю позже, то их было бы пятеро (!). Ситуация требует, чтобы на этот раз события в бомбардирской гонке были рассмотрены хронологически.

10-11 марта. Кавани не сыграл матч с «Метцем» из-за перебора жёлтых карточек. Месси пропустил выездную игру с «Малагой» по вполне понятной причине – у него родился третий сын. Кейн в матче с «Борнмутом» на 34-й минуте был заменён из-за травмы. И только Салах сыграл полный матч, но в поединке с «Манчестер Юнайтед» не отличился.

В то же время форвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле на 90+5 минуте матча принёс ничью (2:2) своему клубу на выезде с «Кальяри» и сравнялся с лидерами гонки. Не забудем и Роберта Левандовского (мюнхенская «Бавария»), сделавшего хет-трик в ворота «Гамбурга», который позволил ему вплотную приблизиться к группе лидеров – на тот момент 23 гола (46 очков).

17-18 марта. Так называемый тур покеров. Их было три и все авторы входят в топ-30 «Золотой бутсы». Мауро Икарди отличился в игре с «Сампдорией» и закрепился на 2-м месте в борьбе за лучшего бомбардира итальянской Серии А. Набравший привычный для себя ход Криштиану Роналду (мадридский «Реал») отгрузил четверку «Жироне» и, казалось бы, включился в гонку. Но, забегая вперёд, скажем, что португалец в следующем матче не играл, сберегая силы для Лиги чемпионов.

И, наконец, главный покер, кардинально изменивший расклад в борьбе за «Золотую бутсу». Упустивший в предыдущем туре возможность стать единоличным лидером Салах «отвёл душу» на «Уотфорде» и с заметным отрывом возглавил гонку: 28 мячей (56 очков).

У остальных лидеров в этом туре были нижеследующие показатели. Матч «Тоттенхэма» был отложен, но Кейн в любом случае не играл бы. Иммобиле в матче с «Болоньей» не забивал, как и Кавани в двух играх за неделю (с «Анже» и «Ниццей»). И только Месси забил гол «Атлетику» из Бильбао и вышел на чистое 2-е место с 25 голами (50 очков).

31 марта, 1 апреля. После перерыва на игры сборных в выездном матче «Ливерпуля» с «Кристал Пэлас» египтянин в конце игры принес непростую победу своему клубу и на сегодня имеет в активе 29 голов (58 очков) за 31 матч.

Сразу трое бомбардиров остановились на отметке 26 мячей (52 очка). Левандовски оформил свой очередной хет-трик, на этот раз в ворота бывших одноклубников из дортмундской «Боруссии». Иммобиле отметился дублем в ворота «Беневенто» и, наконец, Месси, выйдя на замену в матче с «Севильей» при счёте 0:2, забил гол в конце игры и не позволил «Барселоне» прервать беспроигрышную серию (2:2).

Так как мы освещаем в обзорах не только борьбу за «Золотую бутсу», но и положение в каждой из лиг, представители которых входят в топ-30, то перейдём к ним.

Английская Премьер-лига. Преследователи Салаха в лице Кейна (в последнем матче против «Челси» вышел на замену на 74-й минуте) и Серхио Агуэро из «Манчестер Сити» (из-за травмы не играл) свой багаж не пополнили. У Кейна осталось 24 гола (48 очков) за 30 игр, у Куна – 21; 42; 24. Одноклубник последнего Рахим Стерлинг намного отстает – 16; 32; 27.

Германская Бундеслига 1. В топ-30 только Левандовски. Нильс Петерсен из «Фрайбурга» забил вдвое (!) меньше – 13 голов. Перешедший в зимнее трансферное окно из дортмундской «Боруссии» в лондонский «Арсенал» Пьер-Эмерик Обамейянг к тем же 13 мячам уже добавил 5 голов за 6 сыгранных матчей.

Итальянская Серия А. На 2 мяча от Иммобиле отстает Икарди, который после покера отметился дублем в ворота «Вероны». А в перенесенном на 4 апреля дерби с «Миланом» его гол отменили с помощью системы VARиз-за микроскопического офсайда (24; 48; 26). За ними с приличным отрывом Пауло Дибала из туринского «Ювентуса» (18; 36; 25), Фабио Квальярелла из генуэзской «Сампдории» (18; 36; 28) и игрок «Наполи» Дрис Мертенс (17; 34; 30).

Испанская Примера. На 4 мяча (8 очков) от Месси отстают вышеупомянутый Роналду (22; 44; 23) и барселонец Луис Суарес (22; 44; 26). В топ-30 входят также Кристиан Стуани из «Жироны» (17; 34; 25), Антуан Гризманн из мадридского «Атлетико» (17; 34; 26) и Яго Аспас из «Сельты» (16; 324 29).

Португальская Примейра. Форвард лиссабонской «Бенфики» Жонас в 3 играх забил 3 мяча и довел их число до 33 в 28 матчах. Так как повышающий коэффициент у Португалии 1,5, то у бразильца не 66, а 49,5 очков. На 10 мячей позади Бас Дост из лиссабонского «Спортинга» — 23; 34,5; 24.

Французская Лига 1. Показатели Кавани, как видно из текста, не изменились (24; 48; 27). Неймар, также представляющий «ПСЖ», пока не восстановился (19; 38; 20). Далее следует Фалькао из «Монако» — 17; 34; 22. Четверо футболистов забили по 16 мячей (32 очка). Это Набиль Фекир, Мариано Диас (оба из «Лиона»), Флорьян Товен («Марсель») и Карл Токо Экамби («Анже»).

Турецкая Суперлига. 2 гола в 3 матчах провёл форвард стамбульского «Галатасарая»Бафетимби Гомис и сохранил за собой 12-е место в общем зачёте (26; 39; 26).

Польская Экстракласса. Здесь произошла смена лидера. Вместо выбывшего из топ-30 Игора Ангуло («Гурник» Забже) им стал нападающий краковской «Вислы» Карлос Лопес (21; 31,5; 29).

Сезон-2017/18 близится к завершению, и уже имеет смысл отметить, сколько туров до конца в лигах с коэффициентом 2. По 6 туров осталось в Англии и Германии, 7 – во Франции и по 8 – в Испании и Италии. В Англии отложено 6 матчей 31-го тура, но «Ливерпуль» (Салах) свой матч сыграл, а «Тоттенхэм» (Кейн) – нет.