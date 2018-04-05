Аплодисменты для Манчини. Как «Зенит» тренировался при болельщиках

В Петербурге самый тёплый день в году. На улице почти столь же тепло, как внутри закрытого крышей стадиона «Санкт-Петербург». Сегодня на поле самой большой арены РФПЛ игроки «Зенита» тренировались под присмотром своих болельщиков.
Несколько дней назад руководство сине-бело-голубых, тренеры и футболисты уже проводили встречу с поклонниками команды. Тогда президент петербургского клуба Сергей Фурсенко извинился за отсутствие Роберто Манчини и сказал, что главный тренер приглашает всех болельщиков на открытую тренировку. Возможность попасть на неё также получили владельцы абонементов на сезон. Их у «Зенита» около 13 тысяч, но свободное время в четверг вечером нашли две-три сотни.
Перед тем, как начать тренировку, зенитовцы подошли к болельщикам и поприветствовали их. Очевидно, по команде Манчини. В ответ в адрес игроков и главного тренера раздались аплодисменты. Никакой критики, несмотря на неудачное выступление «Зенита» в чемпионате России, никаких оскорбительных выкриков с трибун – люди вели себя корректно.
Самыми активными зрителями были, пожалуй, три мальчишки младшего школьного возраста в оранжевых футболках с номерами 10,11 и 12. Они фотографировали кумиров и друг друга, спорили, будут ли зенитовцы играть или ограничатся только тренировкой, и пытались понять, кто из тренеров на поле – Манчини. С противоположной стороны за занятием внимательно наблюдали Вячеслав Малафеев и Оресте Чинквини – два человека, ответственные сейчас за внутреннюю и международную селекцию «Зенита».
В общую группу сине-бело-голубых вернулись защитник Эльмир Набиуллин, не летавший в Уфу из-за простуды, и залечивший повреждение полузащитник Далер Кузяев. Таким образом в лазарете петербуржцев остались только защитник Эмануэль Маммана и нападающий Александр Кокорин, которые в нынешнем сезоне «Зениту» уже не помощники. К слову, ближайший матч с «Краснодаром» пропустит и дисквалифицированный капитан Доменико Кришито.
Зенитовцы размялись, поиграли в квадрат. В одной из его частей была игра на удержание мяча руками, причём проигравшие наказывались отжиманиями. Потом футболисты побили по воротам и провели двусторонку на полполя. Голы вызывали на трибунах особые эмоции. Завершилось занятие тем же, чем началось: команда и болельщики поаплодировали друг другу. Никаких тактических секретов Манчини, естественно, не раскрыл. Тренировка длилась всего час и действительно стала скорее подарком для поклонников сине-бело-голубых, нежели важным элементом подготовки к матчу с «Краснодаром».
Манчини в этот раз не общался с журналистами. На вопросы представителей СМИ ответил зимний новичок – полузащитник Магомед Оздоев.
— Магомед, в вашей карьере были истории, когда команда тренировалась на глазах у своих болельщиков?
— Для меня это не ново. Во многих командах бывают открытые тренировки. Очень приятно, что болельщики «Зенита» пришли сегодня, чтобы понаблюдать за нашей работой. Думаю, им тоже приятно увидеть игроков.
— Вы пропустили игру с «Уфой» из-за дисквалификации. Насколько хорошо готовы к матчу с «Краснодаром»? Как ваше настроение?
— Настроение хорошее, ведь «Зенит» выиграл. Погодные условия в Уфе были тяжёлыми, здорово, что ребята проявили характер. Конечно, всегда неприятно пропускать матч, но, прежде всего, я переживал за результат и поддерживал команду.
— В Уфе «Зенит» сыграл с тремя центральными защитниками. Насколько легко футболистам перестраиваться с одной схемы на другую?
— Для игрока тактически перестроиться – не проблема. Если он знает, как играть. Нам хорошо всё объясняют по каждой схеме, говорят, какие будут изменения.
— У «Краснодара» перед матчем с «Зенитом» сменился главный тренер. Вы видите здесь больше плюсов или минусов?
— Я не обращаю на это внимание. Думаю, никто в нашей команде не думает о происходящем в «Краснодаре». Смена тренера, уход игроков – это естественный процесс. Такова футбольная жизнь. Нам в любом случае надо выходить на поле и биться за победу. Только после матча будет понятно, на руку ли «Зениту» смена тренера в «Краснодаре». Я не могу рассуждать, какая обстановка в краснодарской команде. Ни с кем из неё не общаюсь.
— Согласны с мнением, что у «Краснодара» самая предсказуемая команда РФПЛ, так как она всегда играет одинаково и к ней легко готовиться?
— Не знаю, насколько легко тактически готовиться к этому сопернику. «Краснодар» доказывает результатом, что против него непросто играть.
— У «Зенита» пять из семи матчей на финише чемпионата домашние. Это делает вашу команду фаворитом в борьбе за второе место?
— Я не любитель что-то предсказывать, но считаю, что можно побороться и за первое место. Нужно сражаться до конца. Реально догнать любого соперника.
— Неужели и «Локомотив» тоже?
— Отставание от «Локомотива» всё-таки не столь большое. В семи турах разыгрывается 21 очко, а, значит, догнать можно. В футболе всякое бывает.
— На какой позиции вы обычно играете на тренировках: в центре поля или на фланге? С «Амкаром» вы были левым полузащитником, хотя признались, что никогда прежде не исполняли эту роль?
— В той игре была такая тактика. Тренер сказал мне, чтобы я играл левого полузащитника в схеме 4-4-2. Мне пришлось тяжело, конечно. Если бы я играл инсайда, то было бы легче, а слева сложно. Я сыграл как мог то время, которое мне выделили. Вообще готов выходить везде, где скажет тренер.
— Скоро чемпионат мира, а вы перестали попадать в сборную России. Сильно переживаете из-за этого?
— Такова жизнь. Я работаю, тренируюсь и играю, а тренеру решать, кого вызывать в сборную.