Лучший футбол для 1 апреля. В России опять ищут мяч в снегу

Для начала быстро по тезисам.



1. Все вышедшие на поле футболисты — герои. Уважение им за смелость и даже некоторые попытки сделать игру осмысленной.



2. Матч в таких условиях, на поле, где не видно разметки и номеров на белых майках игроков, проводить было нельзя. Ни в коем случае. Ни в какой стране, ни при каком курсе валют.

3. Вне зависимости от погоды спорные судейские решения были, они даже сумели вывести из себя в концовке игры всегда подчёркнуто спокойного Сергея Семака.



4. Оценить, смог ли «Зенит» выйти из кризиса, невозможно, потому что футбола в Уфе не было, это и спортом назвать сложно. Вот иллюстрация: в первые 15 минут второго тайма точность передач у игроков «Зенита» составляла 43%. Это не просто мало, это просто невообразимо.

А теперь после вводных тезисов главное.



Объясните, пожалуйста, для кого мы играем в футбол в России? Если для болельщиков на стадионах, то как им смотреть футбол из сугроба? Если для болельщиков у телевизоров, то как им смотреть футбол, когда не видно мяча, разметки и номеров?

«Уфа» — «Зенит» — 1:2 Фото: fc-zenit.ru

Если для футболистов, то какой смысл имеет их героизм, их риск переломать себе все кости и приправить это всё удовольствие воспалением лёгких, когда продукт, который они производят, мало кому интересен по вине в том числе и таких матчей? Зачем мы заставляем ЛЮДЕЙ бегать в шортах в минус 20, зачем заставляем их почувствовать себя расходным материалом, к правам и потребностям которого нет никакого уважения?



Если мы играем в футбол в России для функционеров, то сколько ещё надо это делать, чтобы стало понятно, что нам нужны манежи, стадионы с крышами и небольшие арены с подогревом трибун? Если мы играем для журналистов, то как, скажите, например, мне писать отчёт о матче, где я не различаю футболистов? О матче, где игрок вынужден бежать за катящимся за линию ворот мячом, потому что не видит эту линию?

Я всегда стараюсь сдерживаться и понимать вторую сторону и внешние обстоятельства, но бывает же какой-то предел. Уже с десяток матчей после возобновления сезона, в которых разум в решениях проглядывался очень слабо — и это только те случаи, о которых все говорят, а ведь есть ещё матчи во Владивостоке на сене, есть очередные зимние смерти клубов в ПФЛ. Все выставляемые на всеобщее обозрение продукты жизнедеятельности российского футбола и частные беседы подводят к мрачнейшему выводу: к сожалению, как и многое в нашей стране, футбол существует для галочки. И если в медицине или пожарной безопасности я могу только догадываться об этом, то осознание о футболе для галочки ушло далеко за пределы популизма или паникерства. И чем дальше, тем это больше это осознание укрепляется.



Ещё раз большой респект игрокам «Уфы» и «Зенита» и простите, что почти ни слова о самой игре. Я не понимаю, как писать о футболе там, где футбола быть просто не могло. Слава богу, что по крайней мере всё обошлось без серьёзных травм.



1 апреля празднуется День дураков. Что ж, подходящий день для того, что произошло в Уфе. И самое обидное, что в дураках раз за разом остаёмся мы, те, кто футбол всё же действительно любит.