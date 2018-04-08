Паредес – главный пассажир матча с «Краснодаром». Орлов прав

Дебют 34-летнего Мурада Мусаева ожидаемо не вызвал тактическую и кадровую революцию «Краснодара». «Экспериментировать в оставшееся до конца сезона время мы не будем», – сказал перед игрой Мусаев, задвинув традиционную речь про атакующий футбол «Краснодара». В Санкт-Петербурге вышел состав, привычный при Игоре Шалимове, без притока молодёжи из команды Мусаева – даже Газинский в опорной зоне не был сенсацией. Стиль «Краснодара» тоже был привычным: со ставкой на контроль мяча, насыщением центральной зоны и использованием флангов, чтобы потом резко вскрыть соперника через центр.

Перед матчем Мусаев рассказывал, что в «Краснодаре» плотно изучали матчи «Зенита» с «Лейпцигом» – искали способы вскрывать соперника передачами вразрез. Правда, «Краснодар» не изобретал велосипед и взламывал «Зенит» своим привычным способом. Главное, что Мусаев точно успел за четыре дня – похимичил над игрой «Краснодара» без мяча. Контролируя мяч, «Краснодар» всё ещё был шалимовским, но при владении соперника обретал непривычное лицо.

Персонально-ориентированный прессинг «Краснодара»

Выбор тактики «Зенитом» читался перед игрой. Матч в Краснодаре Манчини выиграл, перестроив команду на 4-3-3 с оборонительным центром поля – без Паредеса, зато с Краневиттером, Ерохиным и Кузяевым. «Краснодар» приготовился к 4-3-3 и перестроился на персонально-ориентированный прессинг. Его суть – явные ориентировки по игрокам 1v1, причём с конкретным заданием каждому, кто кого опекает. В Европе такой явный man-oriented-прессинг использует Джованни ван Бронкхорст в «Фейеноорде».

В «Фейеноорде» персональные ориентировки получают все, кроме нападающего и одного из центральных защитников. Мусаев построил прессинг по схожему принципу. Тройка хавбеков «Зенита» была разобрана тройкой «Краснодара»: Перейра плотно прилип к Паредесу, Шатов – к Оздоеву, Газинский – к Ерохину. Фланговые игроки также были ориентированы на опеку 1v1, особенно агрессивно установку выполнял Сергей Петров – встречал Дриусси даже в полуфланге в центральном круге. А Антону Заболотному борьбу навязывал Александр Мартынович.

Проблемы man-oriented-прессинга очевидны на примере «Фейеноорда», который раскусили в Нидерландах. Такая структура давления помогает реагировать на резкие забегания «подконтрольных» игроков, но при правильном движении и недоработках соперника без мяча она провоцирует свободные зоны. Важное оружие против такого прессинга – разыгрывать ситуации, где прессингующая команда будет в численном меньшинстве.

Начиная атаки, «Зенит» создавал такие ситуации – 2v1 и 3v2. Мевля и Иванович легко выключали прессинг Фёдора Смолова – один защитник вытягивал его в давление и пасовал другому, который начинал движение вперёд с мячом в ногах. За счёт этого «Зенит» неоднократно проходил стартовый прессинг: Смолова вытягивали на Мевлю, пасовали Ивановичу, а серб начинал движение на свободное пространство. Прессинг «Краснодара» после этого впадал в ступор: шесть человек за линией мяча работают персональными ориентировками, и бросив своего игрока, можно было спровоцировать пас Ивановича на того самого игрока. Так «Зенит» начал серию позиционных атак, в том числе голевую.

Сложнее всех в тройке хавбеков пришлось Юрию Газинскому. Опорнику нужно было связать Александра Ерохина, но минуты с 15-й Ерохин чаще уходил в позиционных атаках правее. Потенциально это разрыв опорной зоны и «зоны 14»: опорник уведён – значит, центр становится свободнее. Но выгоды из роли Ерохина «Зенит» не извлёк.

Забегания Жиркова – новое тактическое оружие «Зенита»

Ещё одна тактическая история, вызванная man-oriented-прессингом «Краснодара». На отрезке с 15-й по 35-ю минуты Себастьян Дриусси активно опускался в левый полуфланг к центральной линии, вытаскивая за собой Сергея Петрова. Одновременно забегание в зону, освобождённую Петровым, начинал Юрий Жирков. Дополняла картину слабость Павла Мамаева без мяча, на которую неоднократно давили другие тренеры РФПЛ – например, Дмитрий Парфёнов.Доставку мяча до Жиркова взял на себя Мевля: или самостоятельно вырезал диагональ на Жиркова, или делал длинную передачу в сторону Заболотного, делавшего скидку под рывок Жиркова.

Слабости Мамаева в персонально-ориентированном прессинге грамотно страховал Петров. Когда Мевля продвигал мяч вперёд, защитник «Краснодара» отлипал от Дриусси и садился назад, предчувствуя диагональ на Жиркова. Из-за этого влияние забеганий Жиркова на игру получилось ограниченным – в свой отрезок активности Юрий сделал всего один острый прострел во вратарскую, прерванный Мартыновичем.

В контексте «Зенита» интересна разница в использовании левых защитников. Когда играет Доменико Кришито, он – главный по доставке мяча в чужую штрафную. Никто в Премьер-Лиге не отрезает защитников своими передачами так часто, как Кришито (281 за сезон). Жирков далёк от Кришито в плане влияния на игру, но грамотно делал беговую работу и правильно отлипал от Мамаева при подготовке диагоналей. Правда, «Зенит» не извлёк из этого толковой выгоды.

Опорная зона «Зенита» – провалище матча. Паредес – худший

Изучение опыта «Лейпцига» пригодилось «Краснодару», но свой главный способ вскрывать опорную зону соперника команда сохранила. Когда несколько игроков «Краснодара» (обычно Перейра и Классон/Мамаев) расставляются между линиями обороны и полузащиты, главное для соперника – предотвратить комбинацию с пасом из опорной зоны во фланг и резким пасом в касание в пространство между линий. Система с тремя центральными полузащитниками в идеале помогает бороться с алгоритмом «Краснодара», но «Зенит» не прочитал типовые атаки гостей.

Даже когда «Зенит» создавал компактность в собственной штрафной, «Краснодар» взламывал чужую опорную зону своим алгоритмом «во фланг – в центр». Как на скриншоте: Смолов пасует направо Петрову и изначально находится за спиной Паредеса, но резко забегает в свободный коридор. И Паредес не успевает заблокировать форварда «Краснодара».

Подавите скепсис в отношении Геннадия Орлова и согласитесь с комментатором: Манчини явно предвзят к Леандро Паредесу и не критикует его публично. Хотя при игре без мяча Паредес – одно из слабейших мест «Зенита», и матч с «Краснодаром» лишний раз это доказал. Аргентинец регулярно недоигрывал и упускал забегания соперников в свою зону, причём плохое чтение Паредесом игры без мяча – уже системная проблема «Зенита», помноженная на откровенную лень игрока. Замаскировать проблему может только Краневиттер, перекусивший атаку «Краснодара» в гостевом матче. Краневиттер был здоров, но на поле так и не вышел.

«Краснодар» взламывал зону Паредеса разнообразно, но уже привычными способами –или играя на фланг, или используя длинные передачи, после которых насыщалось пространство между линией защитников и опорной зоной.Паредес недорабатывал при любом из сценариев, и очень показательно его движение при первой голевой атаке. Если Шатов делает ускорение к линии штрафной, то Паредес застывает и вообще не реагирует на движение соперника.

«Зенит» заслужил 3:0 к перерыву? Ну-ну

Роберто, что насчёт фактчекинга? Традиционная рубрика «Манчини искажает факты» снова с вами: «В первом тайме у нас было три-пять стопроцентных моментов. Их надо было реализовывать, но мы этого не сделали.Мы не можем держать мяч, сделать два-три удачных паса подряд. Сегодня тоже не хватало хорошей игры в атаке и хороших нападающих. Игры в атаке не было как таковой».

Так, ну во-первых, как сочетаются 3-5 «стопроцентных» (хотя в футболе не бывает стопроцентных) моментов и отсутствие игры в атаке? Если команда создаёт очень много шансов, значит, игра в атаке есть – нет реализации. Во-вторых, Манчини снова манипулирует фактами – столько остроты его команда не создала. Да, «Зенит» до перерыва разбил «Краснодар» по ударам из штрафной – 7:1. Но «Зенит» не создал ни одного явного голевого момента за тайм, согласно статистике Opta.Тянет на такое определение только удар Заболотного после ошибки Синицына на выходе. И лишь однажды «Зенит» мог выжать из момента больше – когда Заболотный в контратаке покатил мяч Ерохину, а не более свободному Дриусси. Судя по реакции Манчини, он уже тогда придумал, что сказать после матча об атаке.

В-третьих, даже работавшую в таком режиме атаку «Зенита» Манчини сам разбил заменами. Уход Антона Заболотного разбил стратегию петербуржцев. С Заболотным рисунок игры «Зенита» был ясен – длинная передача под него и потенциальные скидки (кстати, «Краснодар» грамотно перекрывал направления скидок, но это другой вопрос). При Андрее Панюкове атака пропала – за 35 минут на поле он сделал целых 6 касаний, одно в чужой штрафной, выиграл всего 25% единоборств (против 40% у Заболотного) и ни одного верхового (против 34% у Заболотного). Вся атака свалилась на предсказуемого Эмилиано Ригони… которого Манчини тоже заменил.

Вы найдёте логику? Она примерно такого же уровня, что и отказ от Дзюбы в пользу выбора между Заболотным и Панюковым.

Больше аналитики — в паблике автора во «Вконтакте».