В Германии голкипер чаще играет в поле, чем в воротах. И это не Нойер

Что происходит?

С момента назначения на пост главного тренера «Гамбурга» Кристиана Тица прошло всего три тура, но этот мужчина сразу начал удивлять. Первым же делом он спрятал в запасе основного вратаря «динозавров» Кристиана Матению, хотя было очевидно, что он — не слабейшее звено в хилой команде. Место основного кипера занял молодой Юлиан Поллерсбек, и он трижды в трёх турах зафиксировал среднюю точку касаний мяча за пределами штрафной — то есть, больше действовал в поле, чем в своей вратарской. Попутно он же обновил лучшее достижение по количеству касаний мяча вратарём за игру, установленное в Бундеслиге Романом Бюрки, и отобрал у центральных дефов лидерство по количеству длинных передач. Тепловые карты Поллерсбека выглядят так, будто речь идёт о двух разных футболистах, но нет — он умудряется совмещать и обязанности вратаря, и действия разыгрывающего защитника.

«Гамбург», который обречённо катился к вылету, в трёх турах набрал четыре очка, обыграв «Шальке» и показав признаки жизни. Все признают, что Тиц слегка сошёл с ума, используя вратаря в роли плеймейкера в команде, которой вот-вот вылетать, но пока сбоев выбранная тренером стратегия сбоев не давала.

В чём состоит основной замысел?

Во всех трёх играх при Тице «Гамбург» превзошёл соперника во владении мячом, и к процессу подготовки атак тренер подходит максимально внимательно. Именно это позволяет подключать Поллерсбека глубоко в поле и давать крайним защитникам подниматься по флангу, занимая позиции крайних полузащитников. Те, в свою очередь, поднимаются до крайних защитников соперника, и в момент длинной передачи четыре защитника соперника играют против четырёх нападающих персонально. Смотрите, на скрине это хорошо видно.

Расчёт состоит в том, чтобы после длинной передачи быть первыми в зоне подбора и моментально направить мяч в одну из микродуэлей 1v1, а там попытаться реализовать появившийся шанс. Если нападающий пройдёт защитника, то или выйдет на свободное пространство, или после включения подстраховки сможет найти передачей партнёра, который остался без опекуна. План хорош в теории, но требует долгой отработки, а времени у вылетающего «Гамбурга» нет — в итоге свободные футболисты не всегда быстро понимают, какую зону занимать.

Какие моменты нужно учитывать в первую очередь при такой игре?

1. Естественно, вратарь должен хорошо играть ногами — именно поэтому Тиц сменил основного голкипера. Поллерсбек делает это просто лучше, чем Матения.

2. Вратарь-либеро должен быть выносливее, чем обычный голкипер — по пробегу Поллерсбек почти не уступает полевым игрокам, и в отличие от обычного голкипера, у вратаря-либеро должно быть всё в полном порядке со взрывной скоростью.

3. Каждый из игроков «Гамбурга» должен быть готов при проигранном подборе совершить быстрый мелкий фол, потому что команда рискует получить опасную контратаку или вовсе гол ударом с центра поля.

Можно ли так играть постоянно?

Поиск ответа на этот вопрос — возможно, единственное, что может заставить пожелать «Гамбургу», клубу с безобразной организацией работы, выжить в этом сезоне. Тиц уверен, что эксперимент стоит продолжать, а сам Поллерсбек вжился в новую роль. «Игровая идея тренера меня полностью устраивает, я всегда хотел быть игровым вратарём. Мне надо ускорить обучение и попытаться продолжить реализовывать такую игровую систему, чтобы довести её до идеала», — говорит вратарь.

Однако кажется, что постоянно так действовать всё равно не выйдет — пока соперники не проанализировали, как можно прессинговать вратаря в поле без опасности для своих ворот, но это обязательно будет сделано. Скорее, такой вариант хорошо подходит для проигрывающих команд, которые готовы рисковать и окупать риск.

Что ещё интересно в этой истории?

На тренировках Поллерсбек не отходит от Маттиаса Кройцера, помощника главного тренера «Гамбурга», который водит вратаря за руку, показывая, как нужно действовать. Интересно здесь то, что Кройцер не то, что не специализируется на вратарях, но и вовсе никогда не играл в футбол на хорошем уровне. Около десяти лет он работал аналитиком в штабе первой и второй команд «динозавров», а теперь реализует свои теоретические идеи на практике. И важно, что Тиц доверяет ему даже в момент, когда для «Гамбурга» жизненно необходимо каждое очко.