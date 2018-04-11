«Адьос, Месси!» Бурная реакция СМИ и соцсетей на вылет «Барселоны»

Смех и слёзы из-за вылета «Барселоны» и троллинг Гвардиолы, который не смог ничего поделать с Клоппом.

«Полный провал в Европе» — так озаглавило свою первую полосу испанское издание Marca. Болельщики уже сокрушаются, что футбольный мир запомнит «Барсу» в этом сезоне не как триумфатора Ла Лиги, а как команду, провалившуюся в еврокубках. На этот раз не будем грузить вас аналитикой – просто посмотрите на заголовки и самые сочные мемы по итогам матчей «Барселоны» и «Ромы», а также «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

Marca: «Полный провал в Европе»; Mundo Deportivo: «Падение в Риме»

Sport: «Провал без оправданий»; L’Esportiu: «Позорище»

А вот как в Италии отреагировали на неожиданный поворот событий в матче «Ромы» и «Барселоны».

La Gazzetta dello Sport: «Императорская победа»; Corriere dello Sport: «Мифический Рим»

Итак, «на случай, если вы пропустили игру».

«Болельщики «Барселоны» покидают «Твиттер».

Тем временем официальный «твиттер» «Ромы» сходит с ума.

Кто-то напомнил испанской прессе реакцию после жеребьёвки четвертьфинала Лиги чемпионов. Тогда многие издания вышли с заголовками вроде «Раз плюнуть!».

«Какой мы ожидали увидеть «Барселону» в матче с «Ромой» и какой мы её увидели».

«Барселона» пропустила три гола от «Ромы»? Конец близок».

Болельщики «Реала» утешают фанатов «Барсы»:



«- Это худший день в моей жизни.

— Худший – пока что».

«Болельщики «Барселоны» сегодня на работе».

Тем временем на Туманном Альбионе разворачивалась своя драма: «Ливерпуль» неожиданно победил «Манчестер Сити» в обеих встречах. Местные газеты, конечно же, вынесли именно этот матч на первые полосы.

Daily Mail: «Гвардиола видит красный цвет»; The Guardian: «Салах-спаситель, на Гвардиолу спускается красный туман»

«Барселона» и «Ман Сити» думали, что легко пройдут в полуфинал, но вот что из этого вышло».

«Пойми, Пеп. Будь то в Англии или Германии, я всегда останусь твоим отцом».

«Они даже не могут нормально припарковать автобус».

Некоторые болельщики потроллили «Барселону», мол у сине-гранатовых вместо голов в этом матче была жёлтая ленточка Гвардиолы.

Умельцы фотошопа вручили Месси футболку его злого гения – Костаса Маноласа.

Коутиньо осознал, что променял «Ливерпуль» на «Барсу», а красные прошли в турнире дальше. Карма, скажете?

Месси в полуфинале Лиги чемпионов.

И, наконец, один из любимых мемов редакции: «До свидания!»