«Адьос, Месси!» Бурная реакция СМИ и соцсетей на вылет «Барселоны»

«Полный провал в Европе» — так озаглавило свою первую полосу испанское издание Marca. Болельщики уже сокрушаются, что футбольный мир запомнит «Барсу» в этом сезоне не как триумфатора Ла Лиги, а как команду, провалившуюся в еврокубках. На этот раз не будем грузить вас аналитикой – просто посмотрите на заголовки и самые сочные мемы по итогам матчей «Барселоны» и «Ромы», а также «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».
А вот как в Италии отреагировали на неожиданный поворот событий в матче «Ромы» и «Барселоны».
Итак, «на случай, если вы пропустили игру».
«Болельщики «Барселоны» покидают «Твиттер».
Тем временем официальный «твиттер» «Ромы» сходит с ума.
Кто-то напомнил испанской прессе реакцию после жеребьёвки четвертьфинала Лиги чемпионов. Тогда многие издания вышли с заголовками вроде «Раз плюнуть!».
«Какой мы ожидали увидеть «Барселону» в матче с «Ромой» и какой мы её увидели».
«Барселона» пропустила три гола от «Ромы»? Конец близок».
Болельщики «Реала» утешают фанатов «Барсы»:
«- Это худший день в моей жизни.
— Худший – пока что».
«Болельщики «Барселоны» сегодня на работе».
Тем временем на Туманном Альбионе разворачивалась своя драма: «Ливерпуль» неожиданно победил «Манчестер Сити» в обеих встречах. Местные газеты, конечно же, вынесли именно этот матч на первые полосы.
«Барселона» и «Ман Сити» думали, что легко пройдут в полуфинал, но вот что из этого вышло».
«Пойми, Пеп. Будь то в Англии или Германии, я всегда останусь твоим отцом».
«Они даже не могут нормально припарковать автобус».
Некоторые болельщики потроллили «Барселону», мол у сине-гранатовых вместо голов в этом матче была жёлтая ленточка Гвардиолы.
Умельцы фотошопа вручили Месси футболку его злого гения – Костаса Маноласа.
Коутиньо осознал, что променял «Ливерпуль» на «Барсу», а красные прошли в турнире дальше. Карма, скажете?
Месси в полуфинале Лиги чемпионов.
И, наконец, один из любимых мемов редакции: «До свидания!»