Украинский нападающий «Мурома» Мурза: всегда хотел попасть в «Спартак» и сборную России

Украинский футболист выступающего во Второй лиге «Мурома» Артур Мурза рассказал о своих планах на будущее и спортивной мечте.

— Где оказаться — прямо мечта?

— Давно слежу за «Спартаком». Клуб с большой историей, духом, атмосферой. Всегда хотел туда попасть. Также очень импонирует «Ростов» Карпина. Я хочу играть в гранде РПЛ. И, конечно, однажды попасть в сборную России. Это престижно не только по-футбольному, но и по-человечески, — приводит слова Мурзы Sport24.

23-летний Артур Мурза — воспитанник футбольного клуба «Мариуполь», «Шахтёра» и киевского «Динамо». 27 апреля 2018 года в матче с «Шахтёром» дебютировал в украинской Премьер-лиге, выйдя на замену на 80-й минуте. Игроком «Мурома» Артур стал в марте 2024 года, заключив контракт до конца этого календарного года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 200 тысяч.