«Торпедо» объявило о расторжении контракта с Полозом

Нападающий Дмитрий Полоз и московское «Торпедо» расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает пресс-служба автозаводцев в своём телеграм-канале.

«Желаем Дмитрию удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Форвард присоединился к команде в июле 2023 года. За это время Полоз провёл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.

На счету Полоза 19 матчей и три забитых мяча за сборную России. Он принимал участие в Кубке конфедераций — 2017. Нападающий играл за московский «Локомотив», «Ростов», «Зенит», «Рубин» и «Сочи». В составе ростовчан он завоевал Кубок России в 2014 году, а в 2016-м стал обладателем серебряных медалей национального чемпионата. Также Полоз играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы за «Ростов» и «Зенит», проведя в общей сложности 28 матчей в еврокубках. Трижды попадал в число 33 лучших футболистов чемпионата России.