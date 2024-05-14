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Мостовой: никто не думал, что со Слишковичем у «Спартака» всё будет здорово

Мостовой: никто не думал, что со Слишковичем у «Спартака» всё будет здорово
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил работу Владимира Слишковича во главе красно-белых.

«Что касается будущего Слишковича, то никто не думал, что после Абаскаля всё будет здорово, не будут проигрывать. Наверное, там была стратегия, что доиграем до конца как получится и будем искать нового тренера. А какие там планы сейчас, не знаю. Надо находиться внутри клуба. Но эта стратегия могла поменяться. В футболе чего только нет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Слишкович начал руководить московским «Спартаком» после отставки Гильермо Абаскаля, с 14 апреля. Ранее Владимир занимал место в тренерском штабе испанского специалиста. В семи матчах при боснийце красно-белые не потерпели ни одного поражения, четыре раза победив и трижды сыграв вничью.

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