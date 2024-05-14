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Сборная Венгрии первой в Европе объявила состав на Евро-2024

Сборная Венгрии первой в Европе объявила состав на Евро-2024
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Сборная Венгрии объявила состав на чемпионат Европы — 2024. Это первая национальная команда, опубликовавшая официальную заявку на предстоящее континентальное первенство.

Вратари:

Денеш Дибус
Петер Гулачи
Петер Саппанош

Защитники:

Ботонд Балог
Эндре Ботка
Мартон Дардаи
Аттила Фиола
Адам Ланг
Вилли Орбан
Аттила Салаи

Полузащитники:

Бендегуз Болла
Михай Ката
Милош Керкез
Ласло Кляйхайслер
Адам Надь
Жолт Надь
Лоик Него
Андраш Шефер
Каллум Стайлз

Нападающие:

Мартин Адам
Кевин Чобот
Даниэль Газдаг
Кристофер Хорват
Роланд Шаллаи
Доминик Собослаи
Барнабаш Варга

Резервные: Кристиан Листеш, Атилла Мочи, Балаж Тот, Залан Ванча, Балинт Вечей.

Фото: Пресс-служба сборной Венгрии

Отмечается, что сборная начнёт тренировки перед чемпионатом Европы 27 мая, однако ряд футболистов присоединится к национальной команде позже — 3 июня.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучших из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Итоговый список участников чемпионата Европы — 2024. Видео:

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