Сборная Венгрии первой в Европе объявила состав на Евро-2024

Сборная Венгрии объявила состав на чемпионат Европы — 2024. Это первая национальная команда, опубликовавшая официальную заявку на предстоящее континентальное первенство.

Вратари:

Денеш Дибус

Петер Гулачи

Петер Саппанош

Защитники:

Ботонд Балог

Эндре Ботка

Мартон Дардаи

Аттила Фиола

Адам Ланг

Вилли Орбан

Аттила Салаи

Полузащитники:

Бендегуз Болла

Михай Ката

Милош Керкез

Ласло Кляйхайслер

Адам Надь

Жолт Надь

Лоик Него

Андраш Шефер

Каллум Стайлз

Нападающие:

Мартин Адам

Кевин Чобот

Даниэль Газдаг

Кристофер Хорват

Роланд Шаллаи

Доминик Собослаи

Барнабаш Варга

Резервные: Кристиан Листеш, Атилла Мочи, Балаж Тот, Залан Ванча, Балинт Вечей.

Фото: Пресс-служба сборной Венгрии

Отмечается, что сборная начнёт тренировки перед чемпионатом Европы 27 мая, однако ряд футболистов присоединится к национальной команде позже — 3 июня.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучших из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Итоговый список участников чемпионата Европы — 2024. Видео: