Сборная Венгрии первой в Европе объявила состав на Евро-2024

Сборная Венгрии объявила состав на чемпионат Европы — 2024. Это первая национальная команда, опубликовавшая официальную заявку на предстоящее континентальное первенство.
Вратари:
Денеш Дибус
Петер Гулачи
Петер Саппанош
Защитники:
Ботонд Балог
Эндре Ботка
Мартон Дардаи
Аттила Фиола
Адам Ланг
Вилли Орбан
Аттила Салаи
Полузащитники:
Бендегуз Болла
Михай Ката
Милош Керкез
Ласло Кляйхайслер
Адам Надь
Жолт Надь
Лоик Него
Андраш Шефер
Каллум Стайлз
Нападающие:
Мартин Адам
Кевин Чобот
Даниэль Газдаг
Кристофер Хорват
Роланд Шаллаи
Доминик Собослаи
Барнабаш Варга
Резервные: Кристиан Листеш, Атилла Мочи, Балаж Тот, Залан Ванча, Балинт Вечей.
Фото: Пресс-служба сборной Венгрии
Отмечается, что сборная начнёт тренировки перед чемпионатом Европы 27 мая, однако ряд футболистов присоединится к национальной команде позже — 3 июня.
Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучших из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.
Итоговый список участников чемпионата Европы — 2024. Видео: