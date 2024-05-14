В «Торпедо» прокомментировали расторжение контракта с Дмитрием Полозом

Президент московского «Торпедо» Александр Волнушкин прокомментировали расторжение контракта с нападающим Дмитрием Полозом.

— На нашем сайте изложено, что контракт с Дмитрием Полозом расторгнут по соглашению сторон. Жизнь так устроена, что, если с двух сторон нет исполнения тех ожиданий, которые были, рано или поздно происходит расставание. Но я бы не назвал это претензиями.

— В «Торпедо» ожидали большего от Дмитрия?

— Да, — сказал Волнушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Форвард присоединился к «Торпедо» в июле 2023 года. За это время Полоз провёл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.

На счету Полоза 19 матчей и три забитых мяча за сборную России. Он принимал участие в Кубке конфедераций — 2017. Нападающий играл за московский «Локомотив», «Ростов», «Зенит», «Рубин» и «Сочи». В составе ростовчан он завоевал Кубок России в 2014 году, а в 2016-м стал обладателем серебряных медалей национального чемпионата. Также Полоз играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы за «Ростов» и «Зенит», проведя в общей сложности 28 матчей в еврокубках. Трижды попадал в число 33 лучших футболистов чемпионата России.