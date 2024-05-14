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Агент Николсона прокомментировал информацию об исключении игрока из состава «Клермона»

Агент Николсона прокомментировал информацию об исключении игрока из состава «Клермона»
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Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал информацию об исключении игрока из состава «Клермона», за который ямаец выступает на правах аренды. Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что футболист был исключён из-за проблем с дисциплиной.

«Как всегда, странные слухи так популярны в наши дни. У Шамара просто небольшие проблемы со спиной. Не волнуйтесь, к лету всё будет хорошо», — сказал Портега в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Николсон принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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