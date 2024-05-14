Агент Николсона прокомментировал информацию об исключении игрока из состава «Клермона»

Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал информацию об исключении игрока из состава «Клермона», за который ямаец выступает на правах аренды. Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что футболист был исключён из-за проблем с дисциплиной.

«Как всегда, странные слухи так популярны в наши дни. У Шамара просто небольшие проблемы со спиной. Не волнуйтесь, к лету всё будет хорошо», — сказал Портега в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Николсон принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.