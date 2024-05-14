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18-летний Батраков поделился эмоциями от дебютного гола за «Локомотив»

18-летний Батраков поделился эмоциями от дебютного гола за «Локомотив»
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о своём забитом голе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Напомним, встреча, проходившая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась победой железнодорожников со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 8'     0:2 Сильянов – 62'    
Удаления: Флорентин – 83' / нет

«С «Оренбургом» исполнилась моя мечта детства. Я с шести лет в системе «Локомотива», и всё это время шёл к тому, чтобы играть за главную команду, забивать голы и помогать ей побеждать. Прошёл долгий и сложный путь, поэтому очень счастлив наконец‑то забить. При этом понимаю, что всё только начинается: надеюсь, это только первый гол из множества», — приводит слова Батракова «Матч ТВ».

Напомним, благодаря этой победе «Локомотив» поднялся на четвёртую строчку, набрав 47 очков. «Оренбург» после 28 матчей Российской Премьер-Лиги остался на 13-м месте в турнирной таблице, записав в свой актив 29 очков.

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