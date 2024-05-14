18-летний Батраков поделился эмоциями от дебютного гола за «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о своём забитом голе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Напомним, встреча, проходившая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась победой железнодорожников со счётом 2:0.

«С «Оренбургом» исполнилась моя мечта детства. Я с шести лет в системе «Локомотива», и всё это время шёл к тому, чтобы играть за главную команду, забивать голы и помогать ей побеждать. Прошёл долгий и сложный путь, поэтому очень счастлив наконец‑то забить. При этом понимаю, что всё только начинается: надеюсь, это только первый гол из множества», — приводит слова Батракова «Матч ТВ».

Напомним, благодаря этой победе «Локомотив» поднялся на четвёртую строчку, набрав 47 очков. «Оренбург» после 28 матчей Российской Премьер-Лиги остался на 13-м месте в турнирной таблице, записав в свой актив 29 очков.