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«Опыт не самый приятный». Смолов — о хейте за промах в 1/4 финала ЧМ-2018

«Опыт не самый приятный». Смолов — о хейте за промах в 1/4 финала ЧМ-2018
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о негативной реакции на его промах в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018 со сборной Хорватии.

«Это как раз тот пенальти, и всё, что было после него, это самая моя большая неудача в жизни. Даже тот момент, когда я понимаю, что всех подвёл, разочарование. Вопросы, за что мне это всё досталось. Самое сложное началось потом, когда типа травля, когда реально там хейтит вся страна. Опыт не самый приятный, было сложно», — сказал Смолов в выпуске своего YouTube-канала SmolTalk.

Напомним, в серии послематчевых пенальти с хорватами Фёдор Смолов бил первым. Нападающий пытался исполнить удар Паненки, но голкипер сборной Хорватии Субашич отразил удар форварда. В итоге сборная России проиграла и завершила выступления на турнире.

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