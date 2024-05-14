Булыкин: Тюкавину надо выиграть чемпионат с «Динамо» и со спокойной душой ехать в Европу

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о нападающем бело-голубых Константине Тюкавине.

«Интересоваться могут кем угодно. Я могу сделать так, чтобы любым футболистом заинтересуются любой иностранный клуб. Просто нужно спросить, какая цена на футболиста. И после этого можно говорить, что футболистом интересуются. От интереса до трансфера иногда проходит очень много, а иногда интерес ничего большого не значит.

Я не сомневаюсь, что Тюкавин может уехать в европейский топ-клуб. Сейчас самое время Косте уехать в хорошую иностранную команду, но для этого ему нужно шикарно провести две последние игры за «Динамо», забить и выиграть чемпионство. Вот тогда точно можно со спокойной душой ехать в хороший топ-клуб и продолжать карьеру на международном уровне. Мне кажется, что Тюкавину подойдёт любой чемпионат, но, конечно, испанский лучше, чем английский. Думаю, в Испании у Кости получится хорошо», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.