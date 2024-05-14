Фёдор Смолов завёл свой YouTube-канал и записал подкаст с Ильёй Ковальчуком

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов завёл свой YouTube-канал и записал подкаст с хоккеистом Ильёй Ковальчуком. Об этом сообщила супруга Смолова Карина Истомина в своём телеграм-канале.

«У моего мужа теперь есть свой YouTube канал и подкаст! Это большое событие. Он долго к этому готовился и я уверена, что у него всё получится. Федя зовёт спортсменов/артистов/деятелей культуры и они обсуждают спорт, трудности, с которыми они сталкивались и как их преодолевали. Я очень за него рада!!!» — написала Истомина.

YouTube-канал Смолова называется SmolTalk. Отметим, что в этом сезоне 34-летний нападающий провёл 32 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделать пять результативных передач. Действующий контракт Фёдора Смолова с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев.