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Лучшие комментарии читателей: Погребняк, «Спартак», Манчини

Павел Погребняк
Андрей Панков Максим Саблин
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Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
«Евро подрос очень вовремя – как раз для Погребняка»
Евро для Погребняка, новые претензии Манчини и крики Черчесова – в лучших комментариях читателей «Чемпионата».
Футбол / РФПЛ

Кришито: верю, что «Зенит» выиграет восемь последних матчей

LM89:
— Кришито: верю в «Зенит», но ставлю на «Локо».

Оланаре: если бы «Амкар» продал игру «Локомотиву», разве мы выиграли бы?

maxs27:
— Это был ход конём.

«Спартак» обыграл «Тосно» и сократил отставание от «Локомотива» до двух очков

M116RUS:
— Я в психа превращусь после таких матчей «Спартака», у меня жена меньше крови пьёт.

Ибрагимович: болельщики хотели Златана, я дал им Златана

prometheuss:
— Партнёры Златана прыгали обниматься после его гола, как щенята на матёрого волка.

Черчесов: давайте уважать то, что у нас есть, и делать это сильнее

artemkapustin1990g:
— Даже сам главный тренер говорит про наших футболистов сборной «это».

Черчесов: Шевченко сказал мне много интересного про сборную Саудовской Аравии

panchovilla:
— Шевченко: В общем, Стасон, давай быстренько по существу. Вам хана, отвечаю. Пока.

Гришин: Каккоев сыроват для основы, но радует, что Манчини подпускает молодёжь

cherenok85:
— Манчини по-русски не понимает. Подумал, что Кокорин выздоровел.

max-rublev:
— А потом весь матч недоумевал, почему он играет в защите.

Широков: не заметно, что Манчини работает над проблемами

alloniron:
— Манчини работает только над катышками на шарфе.

Павлюченко — Галицкому: могу возглавить «Краснодар»

pravilniy-muzhik:
— Галицкий — Павлюченко: мы вам перезвоним.

Селюк: обвинение Траоре в подлоге – лживый вброс и шантаж

yanveselov:
— Селюк скрутил как на девятке спидометр и продал Траоре.

ФИФА может не допустить Ибрагимовича к участию в ЧМ-2018

vaskatraktorist:
— Скорее Ибрагимович может не допустить ФИФА к чемпионату мира.

Роналду – первый игрок в истории ЛЧ, который забивал в 10 играх подряд

flow:
— Только и может на всяких «Ювентусах» в каких-то плей-офф стату набивать.

Смолов оштрафован за неспортивное поведение на 60 тыс. рублей

alfar:
— Пока я эту новость читал, Смолов больше чем 60 тыс. руб. заработал.

«Он марсианин». Как мир отреагировал на чудо-гол Роналду

marrat:
— Дзюба тоже из другой планеты. Правда, судя по всему, на той планете вообще не играют в футбол.

Солистка группы «Серебро» поставила деньги на победу «Спартака» в РФПЛ

revognah:
— Похоже, Спартаку в этом сезоне достанется серебро.

ЦСКА впервые проиграл матч, в котором отличился Головин

revognah:
— ЦСКА впервые проиграл матч, в котором Рэмзи и Ляказетт сделали по дублю.

Буффон записал видеообращение к Глушакову и подарил ему свою футболку

diman19801980:
— «Привет, Денис! Я Джиджи Буффон, а этот подарок для тебя. Надеюсь, подарок тебя порадует. Пока-пока! И да, спасибо за самогон!»

Манчини: в большинстве матчей линия нападения «Зенита» просто отсутствует

kpmed:
— Манчини: Купите мне Месси и Роналду, и так уж и быть, я, наверное, выиграю вашу РФПЛ.

СМИ: Манчини прилетел в Рим на переговоры о работе в сборной Италии

tzar88:
— Манчини после непопадания на Евро-2020: мне не купили футболистов, которых я просил.

Матюшенко: Погребняк не испортил бы картины в сборной России

monzi:
— То что уже испорчено, испортить нельзя.

Погребняк: отец сегодня увидел дубль в моём исполнении – вот это чудеса

panchovilla:
— Погребняк забил! Воистину забил!

Черчесов: мне доводилось кричать в раздевалке сборной, это было один раз

igor-arh:
— … А потом стали заходить ребята и я взял себя в руки, успокоился)

Полузащитник «Тосно» Мирзов: отбил пятку на морозе, сейчас играю через боль

azamatfcm:
Пятка болит у Резиуана (с)

Силкин: на месте Гончаренко отвёз бы Мусу в аэропорт и дал под зад

shutup:
— И крикнул бы: лети, Мусаааа!!!

Погребняк получит от «Динамо» € 750 тыс. за незаконное увольнение

dr-peshorin:
— Евро как вовремя для Павла подрос.

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