Евро для Погребняка, новые претензии Манчини и крики Черчесова – в лучших комментариях читателей «Чемпионата».

«Евро подрос очень вовремя – как раз для Погребняка»

Кришито: верю, что «Зенит» выиграет восемь последних матчей

LM89:

— Кришито: верю в «Зенит», но ставлю на «Локо».



Оланаре: если бы «Амкар» продал игру «Локомотиву», разве мы выиграли бы?

maxs27:

— Это был ход конём.



«Спартак» обыграл «Тосно» и сократил отставание от «Локомотива» до двух очков

M116RUS:

— Я в психа превращусь после таких матчей «Спартака», у меня жена меньше крови пьёт.



Ибрагимович: болельщики хотели Златана, я дал им Златана

prometheuss:

— Партнёры Златана прыгали обниматься после его гола, как щенята на матёрого волка.

Черчесов: давайте уважать то, что у нас есть, и делать это сильнее

artemkapustin1990g:

— Даже сам главный тренер говорит про наших футболистов сборной «это».



Черчесов: Шевченко сказал мне много интересного про сборную Саудовской Аравии

panchovilla:

— Шевченко: В общем, Стасон, давай быстренько по существу. Вам хана, отвечаю. Пока.



Гришин: Каккоев сыроват для основы, но радует, что Манчини подпускает молодёжь

cherenok85:

— Манчини по-русски не понимает. Подумал, что Кокорин выздоровел.

max-rublev:

— А потом весь матч недоумевал, почему он играет в защите.



Широков: не заметно, что Манчини работает над проблемами

alloniron:

— Манчини работает только над катышками на шарфе.



Павлюченко — Галицкому: могу возглавить «Краснодар»

pravilniy-muzhik:

— Галицкий — Павлюченко: мы вам перезвоним.



Селюк: обвинение Траоре в подлоге – лживый вброс и шантаж

yanveselov:

— Селюк скрутил как на девятке спидометр и продал Траоре.



ФИФА может не допустить Ибрагимовича к участию в ЧМ-2018

vaskatraktorist:

— Скорее Ибрагимович может не допустить ФИФА к чемпионату мира.



Роналду – первый игрок в истории ЛЧ, который забивал в 10 играх подряд

flow:

— Только и может на всяких «Ювентусах» в каких-то плей-офф стату набивать.



Смолов оштрафован за неспортивное поведение на 60 тыс. рублей

alfar:

— Пока я эту новость читал, Смолов больше чем 60 тыс. руб. заработал.



«Он марсианин». Как мир отреагировал на чудо-гол Роналду

marrat:

— Дзюба тоже из другой планеты. Правда, судя по всему, на той планете вообще не играют в футбол.



Солистка группы «Серебро» поставила деньги на победу «Спартака» в РФПЛ

revognah:

— Похоже, Спартаку в этом сезоне достанется серебро.



ЦСКА впервые проиграл матч, в котором отличился Головин



revognah:

— ЦСКА впервые проиграл матч, в котором Рэмзи и Ляказетт сделали по дублю.



Буффон записал видеообращение к Глушакову и подарил ему свою футболку



diman19801980:

— «Привет, Денис! Я Джиджи Буффон, а этот подарок для тебя. Надеюсь, подарок тебя порадует. Пока-пока! И да, спасибо за самогон!»

Манчини: в большинстве матчей линия нападения «Зенита» просто отсутствует



kpmed:

— Манчини: Купите мне Месси и Роналду, и так уж и быть, я, наверное, выиграю вашу РФПЛ.



СМИ: Манчини прилетел в Рим на переговоры о работе в сборной Италии



tzar88:

— Манчини после непопадания на Евро-2020: мне не купили футболистов, которых я просил.



Матюшенко: Погребняк не испортил бы картины в сборной России



monzi:

— То что уже испорчено, испортить нельзя.



Погребняк: отец сегодня увидел дубль в моём исполнении – вот это чудеса

panchovilla:

— Погребняк забил! Воистину забил!

Черчесов: мне доводилось кричать в раздевалке сборной, это было один раз



igor-arh:

— … А потом стали заходить ребята и я взял себя в руки, успокоился)



Полузащитник «Тосно» Мирзов: отбил пятку на морозе, сейчас играю через боль



azamatfcm:

Пятка болит у Резиуана (с)



Силкин: на месте Гончаренко отвёз бы Мусу в аэропорт и дал под зад

shutup:

— И крикнул бы: лети, Мусаааа!!!



Погребняк получит от «Динамо» € 750 тыс. за незаконное увольнение



dr-peshorin:

— Евро как вовремя для Павла подрос.