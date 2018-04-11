«Евро подрос очень вовремя – как раз для Погребняка»

Кришито: верю, что «Зенит» выиграет восемь последних матчей
LM89:
— Кришито: верю в «Зенит», но ставлю на «Локо».
Оланаре: если бы «Амкар» продал игру «Локомотиву», разве мы выиграли бы?
maxs27:
— Это был ход конём.
«Спартак» обыграл «Тосно» и сократил отставание от «Локомотива» до двух очков
M116RUS:
— Я в психа превращусь после таких матчей «Спартака», у меня жена меньше крови пьёт.
Ибрагимович: болельщики хотели Златана, я дал им Златана
prometheuss:
— Партнёры Златана прыгали обниматься после его гола, как щенята на матёрого волка.
Черчесов: давайте уважать то, что у нас есть, и делать это сильнее
artemkapustin1990g:
— Даже сам главный тренер говорит про наших футболистов сборной «это».
Черчесов: Шевченко сказал мне много интересного про сборную Саудовской Аравии
panchovilla:
— Шевченко: В общем, Стасон, давай быстренько по существу. Вам хана, отвечаю. Пока.
Гришин: Каккоев сыроват для основы, но радует, что Манчини подпускает молодёжь
cherenok85:
— Манчини по-русски не понимает. Подумал, что Кокорин выздоровел.
max-rublev:
— А потом весь матч недоумевал, почему он играет в защите.
Широков: не заметно, что Манчини работает над проблемами
alloniron:
— Манчини работает только над катышками на шарфе.
Павлюченко — Галицкому: могу возглавить «Краснодар»
pravilniy-muzhik:
— Галицкий — Павлюченко: мы вам перезвоним.
Селюк: обвинение Траоре в подлоге – лживый вброс и шантаж
yanveselov:
— Селюк скрутил как на девятке спидометр и продал Траоре.
ФИФА может не допустить Ибрагимовича к участию в ЧМ-2018
vaskatraktorist:
— Скорее Ибрагимович может не допустить ФИФА к чемпионату мира.
Роналду – первый игрок в истории ЛЧ, который забивал в 10 играх подряд
flow:
— Только и может на всяких «Ювентусах» в каких-то плей-офф стату набивать.
Смолов оштрафован за неспортивное поведение на 60 тыс. рублей
alfar:
— Пока я эту новость читал, Смолов больше чем 60 тыс. руб. заработал.
«Он марсианин». Как мир отреагировал на чудо-гол Роналду
marrat:
— Дзюба тоже из другой планеты. Правда, судя по всему, на той планете вообще не играют в футбол.
Солистка группы «Серебро» поставила деньги на победу «Спартака» в РФПЛ
revognah:
— Похоже, Спартаку в этом сезоне достанется серебро.
ЦСКА впервые проиграл матч, в котором отличился Головин
revognah:
— ЦСКА впервые проиграл матч, в котором Рэмзи и Ляказетт сделали по дублю.
Буффон записал видеообращение к Глушакову и подарил ему свою футболку
diman19801980:
— «Привет, Денис! Я Джиджи Буффон, а этот подарок для тебя. Надеюсь, подарок тебя порадует. Пока-пока! И да, спасибо за самогон!»
Манчини: в большинстве матчей линия нападения «Зенита» просто отсутствует
kpmed:
— Манчини: Купите мне Месси и Роналду, и так уж и быть, я, наверное, выиграю вашу РФПЛ.
СМИ: Манчини прилетел в Рим на переговоры о работе в сборной Италии
tzar88:
— Манчини после непопадания на Евро-2020: мне не купили футболистов, которых я просил.
Матюшенко: Погребняк не испортил бы картины в сборной России
monzi:
— То что уже испорчено, испортить нельзя.
Погребняк: отец сегодня увидел дубль в моём исполнении – вот это чудеса
panchovilla:
— Погребняк забил! Воистину забил!
Черчесов: мне доводилось кричать в раздевалке сборной, это было один раз
igor-arh:
— … А потом стали заходить ребята и я взял себя в руки, успокоился)
Полузащитник «Тосно» Мирзов: отбил пятку на морозе, сейчас играю через боль
azamatfcm:
Пятка болит у Резиуана (с)
Силкин: на месте Гончаренко отвёз бы Мусу в аэропорт и дал под зад
shutup:
— И крикнул бы: лети, Мусаааа!!!
Погребняк получит от «Динамо» € 750 тыс. за незаконное увольнение
dr-peshorin:
— Евро как вовремя для Павла подрос.