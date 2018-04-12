Судья, которого теперь ненавидит полмира: чем известен Майкл Оливер

Поссорил Конте и Моуринью

Именно спорное решение Оливера взбесило главного тренера «Челси» Антонио Конте, который пошёл на Моуринью чуть ли не врукопашку. Всё обошлось словесной истерикой: Оливер степенно подошёл к тренерам и провёл разъяснительную беседу. Что было в отношениях этих людей потом – вы и сами знаете. Видео:

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Судьба вратаря. Великая трагедия Кейлора Наваса и Джанлуиджи Буффона в Мадриде Нынешняя Лига чемпионов оставит вас без нервных клеток.

Не попал по воротам с метра

Как и многие судьи, Майкл и сам любит погонять мяч. В этом видео можно посмотреть, как у него это получилось в одном из любительских матчей. Вернее, не получилось.

Видео можно посмотреть перейдя по ссылке.

Напугал Златана

Каждый знает, кто такой Ибрагимович: чтобы испугать этого шведа, нужно быть незаурядным человеком с особым предназначением. Видимо, к таким и относится Оливер. Реф так размахивал баллончиком со спреем, что Златан погрозил пальчиком и попросил его быть чуть более осторожным.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале YouTvOnline.

Судил матч женщин

Однажды рефери пришёл на матч женских футбольных команд, который должна была судить его жена. В перерыве матча одному из судей стало дурно, и Оливер вызвался помогать жене. «Это было странно, но мило», — поделился мнением тренер одной из команд.

Бодался с Джо Хартом

Оливер – очень серьёзный молодой человек, дать отпор Харту он смог одним взглядом. Только взгляните на это выражение лица.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Highlights Of Football Network.

Остановил игру ради кошки

В недавнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Бешикташем» и «Баварией» судья остановил матч из-за… выбежавшей кошки. Видимо, Майкл опасался за безопасность хвостатого. Похвально, не правда ли?

Удостоился похвалы от Моуринью

«Я должен сказать спасибо Майклу Оливеру за красную карточку Андеру Эррере, потому что мы не выжили бы, если бы прошли дальше в Кубке Англии». Так прокомментировал Жозе удаление своего игрока.

Дал Ди Марии две карточки за минуту

В 2015-м аргентинец играл за «МЮ» в матче с «Арсеналом»: на кону был выход в полуфинал. Впрочем, главного арбитра встречи этот факт не смутил: он безо всяких раздумий влепил Анхелю жёлтую за симуляцию, а спустя минуту вторую – за споры с арбитром. Оливер такой Оливер.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Highlights Of Football Network.

Так и не попал на чемпионат мира в Россию

Ну, здесь отличился не только он. Впервые за 80 лет ЧМ по футболу не будет судить ни один английский судья. Вот только жаль, что и Буффона там тоже не будет.