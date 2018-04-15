Кабинетные игры не для Карреры — он разочарован поражением от «Урала», после которого «Локо» уже вряд ли возможно достать.

«Спартак» может подать протест, но так за чемпионство не борются

Главный вопрос дня прозвучал в самом конце пресс-конференции.

— «Спартак» может подать протест – ведь Андрей Егорчев не мог участвовать в матче, у него был перебор карточек (3 в ПФЛ и 1 в РФПЛ)?

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— Ничего не знаю об этом, — сказал Каррера. Ему, разочарованному игрой, кабинетные игры были малоинтересны.

Впрочем, пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских заверил, что разрешение на участие в матче Егорчева было получено лично от Сергея Чебана. Но, по нашим данным, «Спартак» ещё будет изучать ситуацию.

Впрочем, команда Карреры сыграла в Екатеринбург так плохо, что возникло сомнение, не экономит для команда силы перед матчем Кубка России.

— Почему на поле не вышел Луис Адриано? У него травма?

— Ничего серьёзного, просто он не был готов на сто процентов. Я не хотел им рисковать.

— То есть вы смирились с тем, что «Локомотив» не догнать, и решили не выпускать лидера?

— Нет. Если игрок может выйти на одну игру, а потом выбыть, мне это не нужно. У нас матч через три дня, — вновь дал расплывчатый ответ Массимо.

— То есть чемпионат не важен, раз вы не готовы рисковать?

— Конечно важен. Но я не хочу потерять игрока.

— Как теперь оцените ситуацию в таблице? «Локомотив» уже не догнать?

— Пока математически не проиграли, будем бороться до конца. Матчи есть.

«Спартак» плывёт после одного удара. Так не стать чемпионом «Урал» был сконцентрированнее «Спартака», чем и заслужил свою победу.

— Вы не раз критиковали команды даже после побед за настрой, не соответствующий чемпионскому. Сегодня вас всё устроило?

— Мы вышли на поле без нужной спортивной злости, — согласился Каррера. — Сначала нужно сыграть матч. На бумаге никто ничего не выигрывает.

— Почему у «Урала» было больше моментов?

— Мы стремились атаковать, но «Урал» ловил нас на контратаках. Могу лишь поаплодировать сопернику сегодня. Нам же нужно сделать выводы.

— Насколько вас удовлетворила игра Глушакова и Фернандо в центре поля?

— Мы очень много ошибались, что в принципе для нас не так привычно. Причём ошибались все, не только опорники.

— С какими заданием выпускали на поле Пашалича? – спросили Карреру, потому что после поражений нельзя не вспомнить вечно крайнего.

— Я сделал эту замену, чтобы поменять игру, — закончил Массимо самой понятной фразой. — Через три у нас ещё один матч, игрокам нужно отдохнуть.

Александр Тарханов: «Я рад, что помог русскому тренеру Сёмину»

— Мы выключили Зе Луиша из борьбы, сыграли хорошо, выиграли больше единоборств, порадовали болельщиков, пришедших на стадион, — заявил после матча главный тренер «Урала» Александр Тарханов. — Жаль, получил травму Емельянов, у него сильное рассечение, он доставлен в больницу.

— Тактически «Урал» был сильнее?

— Мы изучили «Спартак», не дали его игрокам пространства и свободы действий, не давали шанса долго думать.

— «Урал» сделал «Локомотив» чемпионом?

— Если бы мы стали чемпионами, это одно дело. Но так я рад, конечно, что русский тренер близок к чемпионству и более русская команда. Знаю Сёмина и с ним общаюсь. Звонил ли он до матча? Это секрет.