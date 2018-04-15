Ещё один суперстадион в России! Видели?

В воскресенье в Нижнем Новгороде торжественно открыли очередной объект ЧМ-2018 — новый стадион на 45 тысяч посадочных мест. И это был тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Да что мы рассказываем — полюбуйтесь на эту красоту сами!

Нижний уже живёт предвкушением грандиозного турнира. Фото: «Чемпионат»

Набережная пока пустынна, но уже в июне здесь будет не протолкнуться. Фото: «Чемпионат»

Пока проезд запрещён… Фото: «Чемпионат»

Арена «Нижний Новгород». Вид изнутри. Ну не красавица?! Фото: «Чемпионат»

Кому как не «Uma2rman» петь на открытии арены? Братья Кристовские — гордость Нижнего. Фото: «Чемпионат»

Пресса бывает очень даже симпатичной. Фото: «Чемпионат»

На такой комфортной «лавке», должно быть, и сидеть игрокам не так обидно… Фото: «Чемпионат»

Задержись Дмитрий Булыкин ещё на несколько лет в футболе, мог бы тоже поиграть на этом стадионе… Фото: «Чемпионат»

Футболисты «Олимпийца» и «Зенита-2» этот матч точно запомнят на всю жизнь. Фото: «Чемпионат»

Гостевая фан-трибуна. Фото: «Чемпионат»

Всё поле — как на ладони. Фото: «Чемпионат»