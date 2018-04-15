Ещё один суперстадион в России! Видели?

В воскресенье в Нижнем Новгороде торжественно открыли очередной объект ЧМ-2018 — новый стадион на 45 тысяч посадочных мест. И это был тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Да что мы рассказываем — полюбуйтесь на эту красоту сами!
Нижний уже живёт предвкушением грандиозного турнира.
Фото: «Чемпионат»
Набережная пока пустынна, но уже в июне здесь будет не протолкнуться.
Фото: «Чемпионат»
Пока проезд запрещён…
Фото: «Чемпионат»
Арена «Нижний Новгород». Вид изнутри. Ну не красавица?!
Фото: «Чемпионат»
Кому как не «Uma2rman» петь на открытии арены? Братья Кристовские — гордость Нижнего.
Фото: «Чемпионат»
Пресса бывает очень даже симпатичной.
Фото: «Чемпионат»
На такой комфортной «лавке», должно быть, и сидеть игрокам не так обидно…
Фото: «Чемпионат»
Задержись Дмитрий Булыкин ещё на несколько лет в футболе, мог бы тоже поиграть на этом стадионе…
Фото: «Чемпионат»
Футболисты «Олимпийца» и «Зенита-2» этот матч точно запомнят на всю жизнь.
Фото: «Чемпионат»
Гостевая фан-трибуна.
Фото: «Чемпионат»
Всё поле — как на ладони.
Фото: «Чемпионат»
Ну и какая же премьера без Виталия нашего Леонтьевича?
Фото: «Чемпионат»