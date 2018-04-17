Любопытные факты о каждой из 32 команд ЧМ-2018. Вы их знали?

ГРУППА А

Россия

— Команда использовала в товарищеских матчах 47 футболистов. Самые стабильные игроки – Акинфеев, Кудряшов и Самедов, которые провели на поле от 1000 минут.

— Самедов – лидер команды по количеству голевых действий (3+6). Он чаще партнёров обострял игру (3,2 ключевых паса за матч), отдал 6 голевых передач.

Саудовская Аравия

— Саудовская Аравия в играх квалификации заработала 8 пенальти (больше всех в Азии), все реализовала.

— Мохаммад Эл Сахлави забил 16 голов, ещё 4 его удара пришлись в каркас ворот. По системе «гол+пас» (19) он лучший в Азии.

Египет

— Сборная Египта — абсолютный лидер Африки по скорости игры в пас. В минуту владения мячом египтяне отдают 15,1 точных передач.

— Мохамед Эльнени — единственный футболист, принявший участие во всех матчах квалификации. Опорный полузащитник входит в тройку лучших футболистов Африки по количеству выполненных передач – 446 (90% точных).

Уругвай

— Суарес по суммарному количеству голов и голевых передач в квалификации (12, 5+7) уступил лишь Неймару.

— Уругвай забил со стандартов 14 голов, больше всех в Южной Америке.

— Точность передач игроков Уругвая составляет лишь 75%, самая низкая в Южной Америке.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

ГРУППА B

Португалия

— Роналду стал самым бьющим игроком квалификации (66 ударов в 9 матчах), он стал лидером отбора по системе «гол+пас» (18) и участию в голевых атаках (24).

— Португальцы наиболее эффективно в Европе ведут борьбу внизу (57% успеха).

— Португальцы чаще всех в Европе использовали навесы (26 за матч), второй показатель у Норвегии с большим отставанием (20).

Испания

— Мората — самый результативный футболист сборной Испании в организации атак. При относительно небольшом наигрыше (225 минут) нападающий принял участие в 7 голевых атаках команды. Его средний показатель – 2,8 участия в голевых атаках за матч.

— Испания — единственная команда Европы, которая выполняет более 800 передач за игру (в среднем 803). Их общая точность лучшая в Европе – 91%.

Марокко

— Марокканцы в среднем за матч выполняли 49 длинных передач, значительно больше всех команд от Африки, попавших на ЧМ-2018.

— Марокканцы в среднем за игру совершали 45 отборов, уступив в Африке по этому показателю лишь Нигеру (46).

Иран

— Азмун забил в квалификации 11 голов (все с игры), всего он принял участие в 42% голевых атак команды.

— В своей штрафной и зонах, к ней примыкающих, Иран выиграл 73% единоборств.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

ГРУППА C

Франция

— Гризманн — лидер сборной Франции по количеству ударов по воротам (29). Футболист по итогу отборочного цикла стал лучшим в команде по системе «гол+пас» – 4+4. В общей сложности он принял участие в 10 голевых атаках команды.

— Сборная Франции лучшая в Европе по количеству перехватов мяча на половине соперника. В матчах отборочного цикла французы в среднем совершали 15 перехватов за центром поля за матч.

Австралия

— Кэхилл забил в играх квалификации 11 голов, в среднем за 90 минут он забивал 1,2 гола.

— Австралия больше всех в Азии забила после стандартов (18 голов), команда завершает голами 5% розыгрышей угловых и 8% — штрафных.

Перу

— Перуанцы лишь 14,3 раза за матч нарушают правила. Меньше фолов в Южной Америке лишь у чилийцев, которые не попали на ЧМ-2018.

— В матчах с участием перуанцев в матчах квалификации было назначено 6 пенальти (по 3 в обе стороны). Перуанцы все 3 попытки реализовали ударами в правый от вратаря угол.

Дания

— В среднем за игру Дания отдавала 32 точных длинных паса, больше всех из команд из Европы, попавших на ЧМ-2018.

— Дания выигрывает за матч 35 единоборств вверху – больше всех среди команд Европы, попавших на мундиаль.

Фото: VI Images via Getty Images

ГРУППА D

Аргентина

— В матчах квалификации Агуэро, Дибала и Икарди не забили ни одного гола, на счету Игуаина 1 гол. Самым результативным среди номинальных нападающих стал Пратто – 2 гола.

— Сборная Аргентины в отборочном цикле использовала 45 игроков, ротации подвергались все линии (было использовано 15 защитников), лишь Ромеро неизменно действовал в воротах во всех матчах.

Исландия

— Врать команды Халльдорссон отразил 84% ударов. Средний показатель среди вратарей матчей квалификации в Европе – 66%.

— Исландия в матчах квалификации забила лишь 16 голов – меньше всех команд из Европы, отобравшихся на ЧМ-2018.

— Все голы Исландия забила из пределов штрафной, средняя дистанция до ворот соперника – 7 метров.

Исландия

— Точность ударов самого бьющего игрока хорватов Перишича составила лишь 13%.

— Модрич – универсальный игрок. Он имеет наивысшие показатели по количеству обводок (62), острых передач (39) и отборов (40).

Нигерия

— Нигерия ни разу не пропустила после подач с угловых и штрафных, позволила завершить ударами лишь 19 из 74 таких атак. Оба гола со стандартов пропущены с пенальти.

— Онази – лидер команды по количеству передач (62 за матч), 75% его обострений игры достигают адресата.

Фото: Antti Yrjonen/NurPhoto via Getty Images

ГРУППА E

Бразилия

— Неймар в среднем за матч совершал 18 попыток обводки, 12 из них были успешными. На нём в среднем 6 раз за матч нарушали правила.

— Бразильцы чаще всех в Южной Америке теряли мяч на своей половине поля – 17 раз за матч.

Швейцария

— Джака выполнил наибольшее количество передач среди всех футболистов отборочного цикла – 987 (876 точных).

— Сборная Швейцарии — абсолютный лидер Европы по количеству результативных атак с игры через центр в матчах квалификации – 13 голов (68% от общего количества голов команды с игры).

Коста-Рика

— Коста-Рика забила 15 из 24 голов (63%) в последние 30 минут игры.

— Против костариканцев соперники в среднем за матч совершали лишь 4,1 фола.

Сербия

— Иванович — абсолютный лидер команды в защите. Бранислав наиболее эффективен в борьбе при обороне (70% успешной), а в матчах квалификации совершил наибольшее количество перехватов среди футболистов своей команды – 61.

— Сборную Сербии отличает стабильность состава. В матчах квалификации более 200 минут на поле провели лишь 13 полевых футболистов.

Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

ГРУППА F

Германия

— Киммих – единственный игрок сборной Германии, который принял участие во всех матчах квалификации (все — в стартовом составе).

— Кроос – лидер по количеству отданных передач за матч – 112. Больше него за игру не пасовал ни один игрок в матчах квалификации в Европе.

— Германия владела мячом 71% игрового времени, больше всех в Европе.

Мексика

— Лазано Бохена забил в квалификации 4 гола, затратив на них лишь 9 ударов (5 в створ ворот).

— В среднем за матч мексиканцы 2,6 раза попадали в офсайд. Чичарито 15 раз оказывался в положении вне игры.

— Мексика забила со стандартов 10 голов, больше всех в Северной Америке.

Швеция

— Сборная Швеции в матчах квалификации показала самую высокую точность ударов по воротам соперников — 50% в створ ворот.

— Из команд, попавших на ЧМ-2018 от Европы, сборная Швеции реже всех использовала обводку. Лишь 21 попытка обыгрыша один в один за матч.

Корея

— Сон Хын Мин лучший — бомбардир команды – 7 результативных ударов. Номинальный фланговый полузащитник лидер команды по общему колчеству ударов по воротам (36 в 12 матчах) и обводкам (98).

— Сборная Южной Кореи имеет самый высокий в Азии показатель владения мячом (66%).

Фото: TF-Images/TF-Images via Getty Images

ГРУППА G

Бельгия

— Мунье при игре на позиции правого защитника отдал наибольшее количество голевых передач в команде (7), а по количеству голов (5) уступил лишь Лукаку и Азару.

— Бельгия в среднем на голевую атаку тратила больше всего времени в Европе – 73,8 секунды.

— Бельгия – лидер Европы по количеству успешных обводок (24 за матч). Её футболисты применяют дриблинг наиболее эффективно (67%).

Панама

— Панамцы в среднем за игру совершают 15,9 фола, но при этом ни разу не удалялись с поля в играх квалификации.

— В обороне Панама выигрывает 60% единоборств, что является лучшим показателем в Северной Америке.

Тунис

— Средняя длительность голевых атак сборной Туниса самая короткая среди команд, прошедших на чемпионат мира от Африки – 12,5 секунды.

— Сборная Туниса — самая агрессивная команда Африки в отборе мяча. В среднем за матч футболисты команды совершают 43 попытки отбора, при этом их эффективность также достаточно высокая (57% успешных).

Англия

— Англичане в матчах отборочного цикла не пропустили ни одного мяча в контратаках.

— Англия — абсолютный лидер Европы по количеству выполняемых футболистами обводок – 40 за матч.

При этом их эффективность в матчах отборочного цикла была на среднем уровне – 54% успешных.

Фото: Jamie McDonald/Getty Images

ГРУППА H

Польша

— Левандовски — лучший бомбардир европейской отборочной кампании – 16 голов. Нападающий – лидер отборочного цикла по числу единоборств – 274.

— Сборная Польши — лидер отборочного цикла по голам со стандартов — 12 в 10 матчах.

Сенегал

— Половину голевых атак в рамках квалификации сборная Сенегала провела после 75-й минуты.

— Мане — лучший ассистент африканской квалификации – 5 голевых передач.

Колумбия

— Хамес Родригес принял участие в 13 голевых атаках команды, что составляет 65% от общего числа.

— Колумбия не забила ни одного гола ударом из-за пределов штрафной.

Япония

— Хонда стал лучшим в команде по участию в голевых атаках (17), он лидер команды по количеству ударов (4,8 за матч) и острых передач (5 за матч).

— Япония имеет лучшую разницу забитых и пропущенных голов в Азии (+37), на её счету 7 крупных побед.

— Япония – самая бьющая команда Азии, за матч команда наносит 19,3 удара. Команда 17% атак завершает ударами.

Источник: InStat