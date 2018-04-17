Футбол без яиц. Почему нам нужно заступиться за женщину

Одно СМИ уже обвинило «Чемпионат» в организации увольнения из департамента судейства Андрея Будогосского. Ребята, если читаете: можете придумать, что нас наняли из РФС или с Марса – не обидимся. Мы ведь правда хотели, чтобы российский футбол поскорее избавился от несовременного, грубого и мракобесного нарцисса. Причём позиция-то была чётко обозначена ещё на третий день после назначения Будогосского. Так что если сейчас, через полтора года после выхода текста «Дерьма знаток», вы видите нашу роль в отставке – что ж, это приятно.

Сразу после текста он потребовал от издания публичных извинений, и на этом контакты прекратились. Всё это время мы не были писарями человека, своими инопланетными высказываниями позорящего профессию арбитра. Набрали мы ему лишь в тот момент, когда терпеть и слушать его истории было уже невозможно – после грязной жёлтой карточки Фёдору Смолову.

— «Чемпионат»?! – ответил он Ивану Карпову. – Напоминаю: пусть Егоров извинится публично. Я дорого стою и ценю себя.

Мы — тоже… решили найти на вас время.

Во-первых, от себя напишу, что мне не за что извиняться перед человеком, который в первом же интервью со знающим видом сказал коллегам: «Ваша журналистика – дерьмо».

Во-вторых, за эти полтора года мы не услышали и не увидели ничего, что позволило бы изменить позицию и переоценить заслуги. И за день особенного внимания к вашей персоне – мы не для печати пообщались со многими арбитрами РФПЛ — поняли, что у судей та же позиция.

В-третьих, вас не сняли раньше только потому, что слишком много человек беспокоились за свои карьеры сильнее, чем за правду. То, что они рассказали кулуарно, хватило бы на несколько таких материалов, как с Натальей Авдонченко – человеком, который просто оказался смелым.

«У нас судят как в Варфоломеевскую ночь. Будогосский позволяет всё» Член судейского комитета Наталья Авдонченко оценила симуляцию Фёдора Смолова и раскритиковала главу судейского корпуса Андрея Будогосского.

Сейчас у главной женщины российского футбола проблемы — её вызывают на заседание комитета по этике. Не хотелось бы верить, что комиссия окажется той, что может наказать человека за правду, но не способна реабилитировать Фёдора Смолова, ложно обвинённого судьёй во вранье с имитацией нарушения.

Наоборот, надеюсь, что у одних мужиков хватит совести собраться и поддержать человека, который может пострадать за них, а у других – не бить девушку, даже когда на это есть индульгенция. Тогда и появится ощущение, что наш футбол на самом деле не без яиц.