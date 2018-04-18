У ЦСКА — тройной праздник! Виной тому Чалов, хоккеисты… и «Спартак»

Для кого играем?

Более неудачного временного слота для этого матча невозможно было придумать. Как у Остапа Бендера существовало 400 относительно честных способов отъёма денег у наивных сограждан, так и поклонники ЦСКА запросто насчитали бы не менее полудесятка причин не ходить в этот вечер на стадион. Загибаем пальцы: а) будний день; б) позднее начало матча (20:30 по Москве); в) противная, промозглая погода; г) аутсайдерский статус противника; д) важная игра хоккейных одноклубников. Нейтральный же болельщик, условный гость столицы, вздумавший с оказией посетить футбол в Москве, рисковал и вовсе впасть в ступор: три игры в одном городе – и все плюс-минус в одно время!

На «Песчанке» и в выходные-то аншлаги нечасто случаются, а при таких вводных ждать столпотворения на трибунах тем более не приходилось. Думаю, не одному «армейцу» при выходе на разминку неприятно резанул глаз вид пустынных трибун и у многих промелькнула мыслишка: «Для кого играем? Зачем?». Предматчевый антураж даже на самых твердокожих, всё повидавших ветеранов способен был нагнать тоску.

К началу игры количество народу на арене прибавилось, но не настолько, чтобы два предыдущие абзаца совершенно утратили актуальность. Всё-таки хочется верить, что в следующий раз наши футбольные чины несколько раз подумают, прежде чем назначать игры на такие дни и такое время. Как минимум не лепить друг на друга три матча в одном городе, наверное, в их силах – было бы желание…

У аутсайдера «скамейка» длиннее, чем у вице-чемпиона

Недобор у ЦСКА возник не только на трибунах – в заявке тоже. По количественному наполнению скамеек затруднительно было определить, кто здесь фаворит, кто – аутсайдер. Да и по качественному, откровенно говоря, тоже. Если Вадим Евсеев по максимуму укомплектовал запас, то Виктор Гончаренко половину мест рядом с собой оставил свободными.

Кадровые ресурсы «армейцев» и прежде были ограниченными, а повреждения Дзагоева, Щенникова, Вернблума и Гордюшенко оставили тренера команды с 17 кондиционными исполнителями. «Щенников и Дзагоев к следующей игре будут готовы, — постфактум прояснил «больную» тему Гончаренко. — Понтус, может быть, к «Зениту» поправится».

Здесь и сейчас из опытных бойцов в резерв попали Набабкин да Миланов. Остальные четыре позиции занял молодняк.

Оланаре против «бывших»

Ведущие клубы РФПЛ, отпуская футболиста в аренду, зачастую страхуются от его участия в матче с собой, прописывая соответствующий пункт в договоре. У ЦСКА тоже была совершенно легальная возможность обезопаситься от нападок своего бывшего игрока, но он препятствовать выходу Оланаре на поле «ВЭБ-Арены» не стал. Один раз этой весной Аарон в Москве уже блеснул – его дубль обеспечил тремя драгоценными очками «Амкар» в домашнем на бумаге, но гостевом по факту матче с «Локомотивом». С ЦСКА этот номер у нигерийского здоровяка не прошёл. Локальные единоборства у возрастных «армейских» стопперов он периодически выигрывал – в глобальном масштабе не преуспел. Замена в перерыве на Бодула – лишнее тому подтверждение.

У Мусы «0+2», у Чалова – «2+0»

Травма Вернблума в итоге сработала в плюс москвичам. В отсутствие шведа Гончаренко наделил полномочиями таранного центрфорварда Чалова, и Фёдор не подкачал. Последние матчи добавили молодому нападающему уверенности в себе, которому ему зримо недоставало осенью. Начиная с дерби против «Динамо» (точнее – двух дерби, ведь он и за дубль тоже отличился) Чалов каждый матч совершает результативное действие. Динамовцам и лондонским «канонирам» по голу забил, в Уфе результативную скидку совершил. Пострадал от молодого бомбардира и «Амкар». Притом серьёзнее всех предыдущих «жертв».

К убийственным для уральцев последствиям привела потеря концентрации в конце первого тайма. Для любой команды пресловутый «гол в раздевалку» — это достаточно тяжёлый моральный удар (если, конечно, он не пропущен при счёте 5:0), а «Амкар» умудрился пропустить даже не один – две штуки! Оба пришли к гостям с правого фланга обороны, и в обоих ключевую роль сыграл Муса. За пару минут Ахмед оформил два результативных паса, которые безупречно конвертировали в голы Витиньо и Чалов. Особенно хорош был первый – пяточкой после включения в наступление Василия Березуцкого.

В начале второго тайма Чалов оформил дубль и довёл свой лицевой счёт в главной команде до первой круглой цифры – 10. Фёдор не дал пропасть даром выверенному кроссу Марио Фернандеса. Провожали героя дождливого вечера аплодисментами. А как иначе – заслужил.

После игры тренер объяснил природу прогресса подопечного: «В тот период, когда долго не играешь, а перед этим — играешь, но не забиваешь, наверное, ты пересматриваешь своё отношение. Важно, что, сидя на скамейке, анализируешь, как действуют твои партнёры, чтобы помочь команде, и ждёшь своего шанса. В связи с отсутствием Понтуса нам нужен был нападающий, который завершает атаки. Рад, что Федя выполняет эту роль в данный момент».

Бонус от хоккеистов и… «Тосно»

Не менее уверенной победы своих любимцев «армейские» трибуны порадовало известие с другой столичной арены, расположенной неподалёку. Диктор по стадиону не делал объявления о сенсационном поражении «Спартака» в кубковом полуфинале – но оно моментально распространилось по трибунам, вызвав бурю восторга в красно-синих рядах. Всё было против футбольного праздника на «Песчанке», но он всё-таки случился. Пускай и не такой красочный, каким мог бы получиться в более подходящее для семейного похода на стадион время.

… Уже на выходе стадиона болельщиков ЦСКА настигло ещё одно радостное известие: хоккеисты тоже не сплоховали.