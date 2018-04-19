Время петуха. Самое дикое увольнение тренера в России (фото, видео, ад)

Александр Григорян уходит из владивостокского «Луча» после трёх месяцев унижений со стороны фанатов. Локальный угар стал всероссийским, когда в Сети появилось видео из Воронежа. Во время матча первой лиги между местным «Факелом» и «Лучом» фанат гостей спустился с центральной трибуны и кинул в тренера своей же команды петуха.

Тогда у нас не было времени разобраться в деталях, а история раскрутилась моментально: в контратаку на болельщиков незамедлительно бросился сам Григорян. После матча тренер («Луч» уступил не побеждавшему почти полгода «Факелу») заявил:

— что его команда проиграла из-за петуха и фанатов-клоунов,

— что над ним давно издеваются: звонят, угрожают и провоцируют, оскорбляя в том числе его умершую мать,

— что он подключит спецслужбы и накажет всех мешающих ему болельщиков.

Метателю петуха Григорян отдельно пообещал 15 суток ареста.

В редакции «Чемпионата» есть записи разговоров Григоряна с фанатами — их публикация противоречила бы законодательству РФ.

В Григоряна швырнули петуха. Как это понимать? Фанаты «Луча» ополчились против своего тренера.

Найти человека, продумавшего и исполнившего птичью акцию, было не так сложно. Правда, Александр Аксёнов не заходил во «ВКонтакте» почти сутки. Оказалось, что он и впрямь оказался в СИЗО без мобильного и ждал суда. Сразу после окончания процесса перезвонил мне в эфир программы «Едим спорт» на «Серебряном дожде» (включайте в 19:00 по понедельникам на 100,1 FM).

— Дали 15 суток? – спросил я.

— Выписали штраф на 5000 рублей и полгода запрета на посещение любых спортивных мероприятий на территории Российской Федерации.

— Что, теперь мимо чемпионата мира?

— Я и так на него не особо собирался, но да. Специалист по безопасности «Факела» тут вообще говорил, что я чуть ли не провоцирую распад Российской Федерации. Мол, я один из лидеров, фигурирую во всех сводках и вообще меня нужно закрыть на долгое время от всех спортивных мероприятий.

— Но ведь задержали вас именно из-за петуха?

— Да, но, помимо этого, мне вменяли прорыв на поле, хотя там я вообще не появлялся – просто пошёл по беговой дорожке с центральной трибуны на свой сектор. Плюс была такая фигня как непослушание.

— Как вы вообще умудрились пронести петуха в сумке?

— А кто сказал, что он был в сумке? В куртке! Легко пронёс! Мы связали петуху лапы и хвост, положили его к другому нашему товарищу. Так как я более весёлый, то подошёл к стюардам и спросил: «Ребята, как там у вас попасть на сектор?» Пока я их отвлекал, второй прошёл сзади меня, его даже не досматривали. И всё, до свидания.

— А где взяли петуха?

— Купили в Воронеже, где же ещё. За 500 рублей. После этого даже получали гневные эсэмэски от владельца: «Вы какого хера моего петуха выкинули на поле?! Говорили же, что он вам для другого нужен». А мы пообещали продавцу, что везём его к другу в деревню.

— А что сейчас с петухом?

— Его забрал санитар из «Факела», который носит носилки на матче, но, судя по образу жизни, он его либо сожрёт, либо продаст.

— Жалко петуха?

— Да жалко старика – я его так называю – он теперь как мой старый друг. Я его на самом деле хотел забрать, даже вернуть тому человеку, у которого купил. Но теперь, когда выпустили из тюрьмы, уже не имею связи с человеком, который его забрал.

— Как вообще может прийти в голову мысль насчёт петуха?

— Идея пришла, когда Григорян пришёл на сектор и хотел со всеми разобраться. Но не знаю, почему исполнили всё именно в Воронеже. Может, я решил так своеобразно отметить свой 50-й выезд за «Луч». Ведь всё сделал сам. Купил петуха, связал, выкинул, отсидел, получил штраф.

— Стоило оно того?

— Смотрели «Фабрику футбола»? Конечно, оно того стоило! Вы что!? Я не жалею, добился своего. У Григоряна разорвался пукан, ну, пускай и дальше рвётся. Чем больше эта тема будет на слуху, тем больше народу будет знать, что Григорян — петух. Только плюс для нашей движухи. Ну, не похожу полгода на матчи — и ладно, потом же снова буду ходить.

— Григорян говорит, что ему постоянно звонят, угрожают, вспоминают его умершую мать. Это тоже шутки?

— Он преувеличивает. Никто, конечно, его маму не трогал. Мы ему присылали наши фотографии с «факами» — а он сам перезванивал, угрожал найти и «трахнуть» каждого из нас. Мы ему один раз сказали голым приходить в 14:00 на Дворцовую площадь в Питере, в ответ он начал материться. Все аудиозаписи и фото я вам скину. Мы со своей стороны пытаемся всё делать максимально корректно и максимально смешно.

— Возможно ли примирение?

— Да, возможно, если он придёт в клуб, напишет заявление об увольнении и (свалит) отсюда.

Григорян подключает ФСБ

Фото, видео и аудио в итоге набралось выше крыши, потому что делились ими не только фанаты, но и сам Григорян. Чуть ниже – интервью с ним, записанное за день до отставки.



Сообщения для тренера.

А вот заход на следующий день.

Никаких материалов с оскорблениями матери мы не получили, но масштаб унижения тренера поражает. Но ещё более мощное удивление вызывает желание Григоряна отвечать фанатам, идти на конфликт, называть их клоунами, да и вообще продолжать работать в клубе, где его не хотят видеть. Впрочем, Александр Витальевич всё объяснил Ивану Карпову и даже показал контакты провокаторов, на которых он направит ФСБ.

— Это персонаж, который меня спровоцировал. Он, дурачок, не понимает, что его отслеживают полиция. Я передал его координаты, ФИО, паспортные данные. Менты пробили, кто он.

— И кто?

—… моржовый! Вы видите его на фото в окружении других фанатов, которые выехали из Владивостока в Питер. Они прислали мне в день матча с «Зенитом-2». Мы этих тоже вычислили, но вопрос не в этом. Главное, что звонок последовал от него. Естественно, на моём телефоне всё зафиксировано. Он позвонил по WhatsApp, не знаю почему, но я ответил. Он показал свою рожу, компанию свою — и начал оскорблять. Я его никогда не оставлю в покое, потому что он осквернил имя моей матери. Когда он оскорбил маму, то сразу отключился. Естественно, я перезвонил, и он был готов к этому готов – стал записывать. Кругом провокации. На другом видео — бывший лидер одной из группировок по кличке Лютый, его зовут Александр Акимов. Видишь бородатого? Вот он — организатор всего бардака, который творился в Воронеже. Ему дали 15 суток, он заплатил штраф мировому судье — 5 тысяч рублей, и на полгода ему запретили посещать матчи. Но он положил на это. Знаю, что в Волгограде они готовят очередную акцию.

— Так они не скрывают.

— Ну ты как думаешь, можно ли просто так, потому что тренер не нравится, травить человека?! Кстати, а почему не нравится? За 12 последних лет «Луч» только со мной добился максимальных результатов. Травить только потому, что я работал в Хабаровске, согласись, нелогично. Потому что в «Луч» я приходил тоже из СКА. Никто тогда не жужжал, а приняли меня очень даже хорошо. Эти людишки, которые считают себя фанами, перешли грань по отношению ко мне. В том числе правовую. Я их буду с точки зрения закона… Они понесут максимальную ответственность. Эти, с позволения сказать, фанаты умудрились отнять у команды много очков. То, что они творят, настоящее вредительство.

— Что вы сделали, чтобы эти люди понесли «максимальное наказание»?

— Я предоставил все свидетельства правоохранительным органам.

— Как на них отреагировали органы?

— Я что, на допросе? Послушай, я дал тебе достаточно деталей, чтобы понять: мою жизнь превратили в ад.

— Вернёмся к истории с петухом. Как вы отреагировали, когда он пролетел мимо?

— Ну, он не пролетел, я увидел его уже на поле. Что касается реакции, какая она может быть? Увидел петуха, вспомнил за 8-й сектор. Эти ребята, сразу как я был назначен второй раз главным тренером «Луча», сказали: «Нас не интересует, как команда будет играть. Мы сделаем всё возможное, чтобы Григоряна во Владивостоке не было». Сейчас они пошли дальше, считают, что могут меня уничтожить в масштабах России. Но у меня есть обратное желание и возможности тоже. Все материалы есть. За всё они будут отвечать.

— Какой выход из ситуации вы видите для себя?

— Только один: оставить команду в первом дивизионе, потому что они [8-й сектор] предпринимают неимоверные усилия, чтобы мне это не удалось. В такой атмосфере команда зажата, ей тяжело. Их действия однозначно должны расцениваться не как хулиганство, а как экстремизм. Особенно в преддверии чемпионата мира. Если наши правоохранительные органы не могут справиться с бандой клоунов, что будет, когда экстремизмом займутся организованные парни с мозгами?

— Что вы можете ответить человеку, который оскорбил вашу мать, кроме мата?

— К сожалению, я уже много что ему ответил. Не буду говорить, что я хочу сделать этому человеку. Для начала пусть он ответит по букве закона. Пока оставлю мою покойную маму в покое, а дальше видно будет. Но я ему эти слова никогда не прощу.

Те самые записи

Фанаты «Луча» категорически отрицают, что оскорбляли маму Григоряна.

— Извини, но ты же понимаешь, что никто не будет так делать. Ни в каком состоянии – это же полный зашквар. Ну, может, в процессе общения кто-то сказал как междометие, что-то вроде «твою мать». Да и в своей речи, перезвонив, он никак не вспоминает, что мы кого-то оскорбили, кроме него. И про маму он говорит только в контексте «мамой клянусь», когда обещает «трахнуть» нас и наших мам. Он постоянно врёт. Мы пришлём записи.

Две минуты отборных провокаций и мата ничем не уступают лучшим пранкам, которые вы найдёте в Интернете. Цензурных слов в этом потоке почти нет. Вы можете оценить его в YouTube, на «Чемпионате» же я приведу перевод, где «Ф» — фанат, а «Г» — Григорян.

Звонок состоялся в 12:40 в день матча «Луча» в Санкт-Петербурге с «Зенитом-2».

Ф: Давай я тебе лещей надаю. Приезжай на Дворцовую площадь, голый.

Г: …(Неразборчиво)

Ф: Что ты там бормочешь? Соберись, тряпка.

Г: Ты (речь изменена) – человек нетрадиционной сексуальной ориентации, я вступал с тобой в контакт разными способами, презерватив использованный.

Ф: Ты со своими фантазиями притормози…

Г: Ты понял, человек нетрадиционной сексуальной ориентации, петушара?!

Ф: Да ты приезжай на Дворцовую площадь, я тебе леща дам…

Г: Сучара, петушара.

Ф: Петушара – это же ты, ты что-то путаешь.

Г: После игры я с тобой готов встретиться, человек ты нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ф: Дурик-дурик, алё. Сколько времени сейчас?

Г: Пошёл туда-то и соси то же самое — ты, далеко не красивый человек.

Ф: Так сколько времени сейчас? 0:40? Приезжай в 2:00 голым на Дворцовую площадь, я тебе леща дам.

Г: Ты – отмороженный, тупой человек, ты знаешь, что у меня сегодня игра, ты, человек нетрадиционной сексуальной ориентации?

Ф: У меня тоже сегодня игра. Я ж за твою команду играю. Забыл?

Г: Ты – совершенно тупой и, возможно, чокнутый.

Ф: Ты чего обзываешься, я не пойму?

Г: Чего-то соси…

Звонок номер 2

Г: Ты, женщина с низкой социальной ответственностью, откуда ты, человек нетрадиционной сексуальной ориентации, петушара?! Покажи мне твоих же петушков?! Приносите свои жопы, с которыми вступали в сексуальный контакт, клянусь, я буду один…

Кстати, «Луч» в тот день выиграл в гостях у «Зенита-2».

Когда закончится дичь

Чем же Григорян заслужил такие унижения? Мы задали этот вопрос ещё одному человеку, которого Александр Витальевич просит засудить. Иван ведёт фанатские соцсети и пишет вполне цензурные тексты о ситуации в команде, но тренер считает их клеветой.

— Давайте объясню коротко: «Луч» при Григоряне действительно играл успешно, к нему хорошо относились. Проблема в том, что в один момент он подписал новый контракт, но, как только начались проблемы, тут же сбежал в «Тосно». После этого он перешёл ещё и в СКА из Хабаровска. Чтобы все понимали – это всё равно что из «Спартака» попасть в ЦСКА. Он жёстко реагировал на наш свист, называл клоунами и знал, что не примут обратно. И мы не понимаем, почему он решил как ни в чём не бывало вернуться? И чем думало руководство, подписывая с ним контракт? Есть мнение, что он может более выгоден, чем прежний иностранный тренер, с ним есть о чём договориться. Не буду говорить, о чём. Но не было ни одного клуба, где бы он не конфликтовал, где бы не выпячивал себя, не показывал «факи» болельщикам.

— У него вообще был шанс?

— Если бы это был другой человек, то да. Но он ведь сразу, вместо того чтобы объясниться, наладить отношения, во время матча пошёл к нам на трибуну выступать. Потому что он, видимо, великий, который может предавать и делать что хочет, а болельщики для него – людишки, он ведь так и говорит. Только тренировать «Луч» мы ему уже не дадим. Разве мало тренеров?!

Почему уволили только сейчас?

В футбольных кулуарах назначение Григоряна в «Луч» вызывало и вызывает хохот. Тренера никому не жалко, а от людей, близких к Дальнему Востоку, вообще предлагалась абсурдная со стороны версия, что этим приглашением в городе могли отомстить Александру Витальевичу за предательство. Но не верится – это выглядело бы слишком хитро для нашего футбола.

В итоге же мы получили по-чёрному смешную, очень грустную и непредсказуемую историю, граничащую с абсурдом. Это ведь не просто история футбола, а настоящий социальный конфликт, когда сталкивается прошлое и будущее. Тренер – он как потерявший голову местный чиновник, называющий болельщиков людишками, пугающий их ФСБ и считающий себя имеющим право на любое действие. Фанаты – как другое, острое интернет-поколение, не ограниченное в своих акциях и уверенное, что с ними нужно считаться.



А ещё есть руководство, которое допустило этот цирк и хотя бы вовремя не довело Григоряна или болельщиков до греха. Получился, конечно, цирк. Ну, ничего, это привычная ситуация для России – что в год петуха, что в год пса, что в любой другой период жизни нашего любимого футбола…