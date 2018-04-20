Габулов впервые не пропустил в Бельгии и победил 6:0. Как он там?

Голкипер сборной России Владимир Габулов провёл свой самый удачный матч за «Брюгге». В 4-м туре чемпионского плей-офф Лиги Жюпиле команда Габулова разорвала на своём поле «Шарлеруа» – 6:0. Гости нанесли восемь ударов по воротам 34-летнего россиянина (пять – в створ), но Владимир был надежён и выдал свой первый сухарь в чемпионате Бельгии.

Почему Габулова снова играет за «Брюгге»

«Брюгге» – лидер чемпионата Бельгии и фаворит в борьбе за золотые медали. В прошлом туре, четыре дня назад чёрно-синие играли на выезде со своим главным преследователем «Андерлехтом». Именно в этом матче в стартовый состав вернулся Габулов, просидевший в запасе два месяца. Причина – травма основного голкипера «Брюгге» Кеннета Вермера: арендованный у «Фейеноорда» голландец выбыл из-за разрыва сухожилия. Кстати, такая же травма лишила его ранее места и в основе «Фейеноорда».

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Перед матчем в Брюсселе журналисты и специалисты обсуждали, на кого должен сделать ставку хорватский главный тренер Иван Леко – на Габулова или 22-летнего американца Итана Хорвата. В частности, бывший вратарь «Брюгге» Филипп ван де Валле сомневался: «Игра Хорвата произвела на меня приятное впечатление, за исключением нескольких ошибок, связанных с недостатком опыта. Габулов показал, как хорошие вещи, так и менее хорошие». Леко всё-таки выбрал россиянина. Владимир совершил несколько отличных сейвов, но это не спасло «Брюгге» от поражения – 0:1. «Андерлехт» сократил отставание до трёх очков. Однако в среду проиграл в Льеже «Стандарду» и дал новую фору конкуренту.

Видео сейвов Габулова в матче с «Андерлехтом» и гола в его ворота.

Как Габулов проиграл конкуренцию голландцу

Несмотря на неудачу в Брюсселе, Леко нашёл добрые слова для Владимира: «Вначале Габулову было нелегко, – сказал главный тренер. – Он приехал сюда после месяца отпуска, попал в страну с другим стилем футбола и должен был играть каждые три дня. Вопрос упирался в коммуникацию и некоторые другие вещи. Но мы видим на тренировках, что это хороший вратарь. Его игрой с «Андерлехтом» я доволен». Напомним, Габулов перешёл в «Брюгге» из тульского «Арсенала» в начале января. По словам самого голкипера, он хотел реализовать свою давнюю мечту – поиграть в европейском чемпионате и вернуться в Лигу чемпионов. В первых четырёх матчах чемпионата Бельгии российский легионер пропустил девять голов. Кроме того, ещё четыре мяча побывали в сетке его ворот в кубковой встрече со «Стандардом». Вермер, как и Габулов, приехал в «Брюгге», чтобы играть. Ждал своего шанса и дождался. После неудачного начала Владимир сел на скамейку. Голландец пропустил в семи турах шесть голов, дважды сыграл на ноль. Если бы не травма Вермера, голкипер сборной России, скорее всего, остался бы без практики до завершения сезона.

Что думает о его ситуации Черчесов

Габулов получил второй шанс и пока использует его почти безупречно. «Брюгге» опять опережает «Андерлехт» на шесть очков, а через три тура конкуренты сыграют на поле чёрно-синих. Мечта Владимира о чемпионстве всё ближе к воплощению в реальности. Габулов почти наверняка попадёт в заявку сборной России на чемпионат мира. Для Станислава Черчесова голкипер «Брюгге» – важная фигура в национальной команде.



«Почему в сборную России приглашается Габулов? Ну, давайте не будем вызывать, если не хотите. Когда я в Дрезден перешёл, мне за четыре игры забили столько, сколько за всю карьеру не забивали. Но меня вызывали в сборную. То же было в ситуации с Овчинниковым в «Порту» – его вызывали. И Харина вызывали. Давайте не разбрасываться футболистами», — предлагает Черчесов. Теперь, когда Владимир вернулся в ворота «Брюгге», а зенитовец Андрей Лунёв получил травму, которая ставит под сомнение его участие в ЧМ-2018, мы о Габулове точно не забудем.