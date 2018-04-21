9 спортивных роликов, которые вам захочется досмотреть до конца

Спорт в рекламе — это почти всегда серьёзно. Даже рекламисты, которым свойственно шутить по каждому поводу, к спорту относятся с особым трепетом. Нешуточные страсти, которые кипят вокруг него, порой способна передать реклама. Спорт как смысл жизни и победа над собой: таким он показан в роликах проекта «Ночь пожирателей рекламы».



В общем, не будем много писать, просто посмотрите.

Кто снял: adidas

В главной роли: Лео Месси

О чём ролик: среди привычной серости и одинаковых лиц всегда есть те, кто не похож на других. Те, чья индивидуальность не остаётся незамеченной. Их главная задача — оставаться собой и сохранить присущую только им гениальность. Она поможет быть быстрее и лучше других. Прототипом такого героя и стал аргентинец Лионель Месси — в ролике, посвящённом ЧМ-2014.

Кто снял: Canal +

В главной роли: операторы канала

О чём ролик: сегодня ТВ-картинку создаёт целая команда людей. Для того чтобы вы смогли увидеть всё с любимого дивана, они идут на всевозможные уловки. Камеры-пауки, операторы у бровки и целый набор разных ракурсов — всё призвано для того, чтобы вы чувствовали себя в гуще события. Этим людям и самим приходится участвовать в матче: они – его неотъемлемая часть.

Кто снял: Nike

В главной роли: игроки сборной Польши

О чём ролик: основы футбола закладываются не только в спортивных школах. Нужные умения можно обрести на ближайшем футбольном поле, прямо по соседству с домом. Здесь всё по-настоящему: вот где кипит настоящая страсть. Это отдельная жизнь, всё остальное временно становится неважным.

Кто снял: Nike

В главной роли: жители Индии

О чём ролик: у спорта нет национальности. Неважно, в Европе вы или в Африке, тяга к нему не станет слабее от обычной смены местоположения. Никому неинтересно, как вы выглядите и в каких условиях выходите на поле. Правило лишь одно — нужно быть круче соперника.

Кто снял: Nike

В главной роли: футболисты-любители из России

О чём ролик: «Мы рыцари брошенного королевства, которые сражаются до конца». Ролик рассказывает о юношах из России, не мыслящих свою жизнь без футбола. Их не пугает морозная зима и снежные сугробы: их «korobka» полна людей независимо от обстоятельств.

Кто снял: Nike

В главной роли: парень, которого затянули игры во дворе

О чём ролик: этот ролик – о повальном увлечении спортом. Где бы вы ни оказались, точно найдёте, чем себя занять. В течение пары минут герой успевает поиграть в футбол, волейбол, баскетбол и много чего ещё. А началось всё с той самой фразы. «Эй, парень, нам не хватает одного!».

Кто снял: бельгийский олимпийский и межфедеральный комитет

В главной роли: обычные люди из удалённой промзоны в Бельгии

О чём ролик: чёрно-белые тона и трубы на заднем плане создают депрессивную атмосферу. В ней и живут герои ролика. Возможно, единственная отдушина для них – занятие спортом. «Нам не нужны горы, чтобы завоевать медали». Ещё один ролик о доступности спорта и о его способности вдохновлять.

Кто снял: P&G

В главной роли: спортсмены разных видов спорта и их матери

О чём ролик: знаменитый ролик рассказывает о том, что за каждым спортсменом стоит история детских потрясений и преодоления себя. И в эти моменты рядом с каждым из них находилась их мать. Очень трогательное видео: если оно до сих пор прошло мимо вас, его обязательно стоит посмотреть!

Кто снял: Reebok

В главной роли: свободолюбивая курица

О чём ролик: помните мультфильм «Побег из курятника»? Авторы ролика явно вдохновились именно им. Эта история – о том, как спортивная форма может помочь изменить жизнь. «Живи на просторе!» — призывают авторы.