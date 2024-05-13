Объявлены судейские назначения на матчи Кубка России

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Стали известны судьи, инспекторы и делегаты на второй матч финала Пути РПЛ и финал Пути регионов Фонбет Кубка России. О назначениях сообщает официальный сайт РФС.

Путь РПЛ

Финал. 2-й матч

15 мая (среда)

«Зенит» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Сергей Карасёв; инспектор – Александр Гончар.

Путь регионов

Финал

14 мая (вторник)

«Балтика» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Артём Любимов; инспектор – Сергей Зуев.

Напомним, действующим победителем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем Суперфинале армейцы обыграли «Краснодар».