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Павел Мамаев рассказал, когда решил, что не хочет играть в футбол

Павел Мамаев рассказал, когда решил, что не хочет играть в футбол
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Бывший полузащитник «Ростова», «Краснодара», ПФК ЦСКА и сборной России Павел Мамаев рассказал, когда принял решение о завершении профессиональной карьеры футболиста.

– После «Химок» у вас были варианты?
– Да, но у нас родился сын, мы с женой провели фантастическое лето – съездили в Анапу, Крым, слетали на Алтай. Предложения пришли уже ближе к осени, а я всё это время ничего не делал. Я всем командам честно сказал, что мне нет смысла обманывать: мне надо месяц подготовиться, а там уже и перерыв на чемпионат мира. Предлагал вернуться к обсуждениям зимой, но я тогда уже для себя принял решение, что больше не хочу играть, – сказал Павел Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

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