Игрок «Локомотива» Морозов: к концу сезона мы наладили игру в обороне

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов заявил, что к концу сезона железнодорожники наладили игру в обороне.

— Концовка чемпионата «Локомотиву» удаётся. За счёт чего?

— В первую очередь наладили дела в обороне, перестали пропускать, слава богу. А если ребята дожимают впереди, то побеждаем и берём очки. Главное, что стали играть строже в обороне, возможно, этого не хватало в течение весны. Конечно, мы хотим попасть в призовую тройку. Тем не менее тут не только от нас всё зависит, поэтому мы постараемся сделать всё, что для этого нужно, — приводит слова Морозова «Матч ТВ».

Напомним, накануне, 12 мая, «Локомотив» обыграл «Оренбург» (2:0) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречу принимал стадион «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра раздался в 14:00 по московскому времени. На восьмой минуте счёт в матче открыл 18-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Передачу ему отдал Максим Глушенков. Первая половина матча завершилась с минимальным перевесом железнодорожников — 1:0. На 62-й минуте защитник железнодорожников Александр Сильянов забил второй мяч своей команды после подачи с углового от Максима Глушенкова, записавшего на свой счёт ещё одну голевую передачу. На 82-й минуте после второй жёлтой карточки был удалён полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин. По состоянию на сегодняшний день железнодорожники занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.