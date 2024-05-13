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Мамаев — об академии в Дубае: никто не принёс деньги и не сказал: «Паш, открой в России»

Мамаев — об академии в Дубае: никто не принёс деньги и не сказал: «Паш, открой в России»
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Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался о своей футбольной академии в Дубае.

– Думали, где открывать академию – в России или здесь?
– Мы живём Москва – Дубай, но решили, что откроем школу здесь. Первая причина – это конкуренция. В Москве есть «Спартак», «Локомотив», «Динамо», ЦСКА, «Чертаново» – крутые бесплатные академии, которые дают путь в футбол. С точки зрения развития это неинтересно – мы бы проиграли конкуренцию всем. А здесь выделяемся из-за малого количества профессиональных академий. Что касается денег, то я их зарабатывал всю жизнь своим потом и кровью. Здесь 95% русскоговорящих детей, которые не получили бы того, что им даём мы. Мне никто не принёс деньги и не сказал: «Паш, открой в России академию».

– А как в эту историю вписался Фёдор Смолов?
– Мы с ним в очень хороших отношениях, думали над многими проектами ещё до этого. И он решил стать моим партнёром, – сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

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