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Тренер «ПСЖ» Энрике заявил, что не видел объявления Наваса об уходе из клуба

Тренер «ПСЖ» Энрике заявил, что не видел объявления Наваса об уходе из клуба
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что не видел объявления голкипера парижан Кейлора Наваса об уходе из французского клуба на правах свободного агента.

«Навас? Я не видел ничего, что указывало бы на то, что он покинет клуб», — приводит слова Энрике французское онлайн-издание RMC Sport.

Напомним, ранее коста-риканский голкипер опубликовал в своих социальных сетях пост, объявив об уходе из «ПСЖ» этим летом. Кейлор Навас перешёл в «ПСЖ» из мадридского «Реала» в 2019 году. За этот период он принял участие в 113 матчах во всех турнирах, в 51 из которых отыграл «на ноль». Навас потерял место в основном составе парижского клуба после прихода в него голкипера Джанлуиджи Доннаруммы летом 2021 года. В нынешнем сезоне коста-риканский футболист сыграл в пяти встречах во всех соревнованиях, в которых пропустил семь голов.

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