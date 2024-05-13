Тренер «ПСЖ» Энрике заявил, что не видел объявления Наваса об уходе из клуба

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что не видел объявления голкипера парижан Кейлора Наваса об уходе из французского клуба на правах свободного агента.

«Навас? Я не видел ничего, что указывало бы на то, что он покинет клуб», — приводит слова Энрике французское онлайн-издание RMC Sport.

Напомним, ранее коста-риканский голкипер опубликовал в своих социальных сетях пост, объявив об уходе из «ПСЖ» этим летом. Кейлор Навас перешёл в «ПСЖ» из мадридского «Реала» в 2019 году. За этот период он принял участие в 113 матчах во всех турнирах, в 51 из которых отыграл «на ноль». Навас потерял место в основном составе парижского клуба после прихода в него голкипера Джанлуиджи Доннаруммы летом 2021 года. В нынешнем сезоне коста-риканский футболист сыграл в пяти встречах во всех соревнованиях, в которых пропустил семь голов.