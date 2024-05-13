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Хавбек «Алании» Цаллагов назвал самый сильный клуб РПЛ

Хавбек «Алании» Цаллагов назвал самый сильный клуб РПЛ
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Полузащитник «Алании» Ибрагим Цаллагов поделился мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

— Хотели бы смены чемпиона?
— Пусть победит сильнейший.

— И кто сейчас является таковым?
— Пока «Динамо». Потому что в таблице идёт выше. Но специально я не слежу за играми своих бывших команд, потому что много своих матчей, переездов. Надо своих соперников изучать. Но какие-то матчи я видел, — приводит слова Цаллагова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московское «Динамо». Команда Марцела Лички опережает идущий следом «Зенит» на два очка. Командам осталось провести по две игры в рамках Российской Премьер-Лиги. Так, бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов» и «Краснодаром», «Зенит» ждут матчи с «Ахматом» и «Ростовом». Занимающий третье место «Краснодар» проведёт встречи с «Сочи» и «Динамо».

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