Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владислав Радимов: «Динамо» — чемпион? Подождите

Владислав Радимов: «Динамо» — чемпион? Подождите
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Владислав Радимов поделился ожиданиями от итогов чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона.

«Динамо» — чемпион? Подождите. Три тура назад мы говорили, что у «Динамо» не будет даже бронзовых медалей. Любая из трёх команд может выиграть чемпионат. Может произойти всё что угодно. Может получиться так, что «Краснодар» и «Динамо» в последнем туре сыграют вничью, а чемпионом станет «Зенит». «Динамо» — фаворит. Но, на мой взгляд, календарь у «Зенита» попроще», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московское «Динамо». Команда Марцела Лички опережает идущий следом «Зенит» на два очка. Командам осталось провести по две игры в рамках Российской Премьер-Лиги. Так, бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов» и «Краснодаром», «Зенит» ждут матчи с «Ахматом» и «Ростовом». Занимающий третье место «Краснодар» проведёт встречи с «Сочи» и «Динамо».

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Сборная 28-го тура РПЛ. Главные герои «Динамо», ЦСКА и «Спартака»
Сборная 28-го тура РПЛ. Главные герои «Динамо», ЦСКА и «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android