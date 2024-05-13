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Игрок «Краснодара» Оласа — о последних результатах: проблема не в уходе Ивича

Игрок «Краснодара» Оласа — о последних результатах: проблема не в уходе Ивича
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Уругвайский защитник «Краснодара» Лукас Оласа объяснил неудачные результаты команды в последних матчах Российской Премьер-Лиги.

«Во многих последних матчах нам просто не хватало фортуны. Команда старается играть хорошо. В матче против «Спартака» в том числе. В каждом матче результат определяли детали. Мы правда стараемся играть хорошо, быть смелыми, использовать свои шансы… Нет, проблема не в уходе Ивича. Все тренеры имеют свои положительные стороны, и иногда так складываются обстоятельства, что просто не приходит результат. Фортуна отворачивается от тебя, и ты не можешь ничего сделать», — приводит слова Оласы Metaratings.

Напомним, в субботу, 11 мая, «Краснодар» уступил «Спартаку» на выезде в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. На 34-й минуте полузащитник хозяев Роман Зобнин забил единственный мяч в игре. После 28 туров чемпионата России «Спартак» набрал 46 очков и занимает четвёртое место. «Краснодар» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 50 очков и располагается на второй строчке. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Сочи» на выезде.

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