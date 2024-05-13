Билялетдинов: Дзюба ещё бы мог принести пользу «Локомотиву»

Бывший игрок и тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о нападающем железнодорожников Артёме Дзюбе.

«Если уже говорить об изменениях в игре «Локомотива», то утрата физических кондиций у Дзюбы, скорее всего, тоже сыграла свою роль. Плюс это или минус для железнодорожников — решать самому клубу. Мы лишь видим конечный продукт в матчах. Если идёт набор очков без Дзюбы, то, наверное, плюс. Если у команды серия без побед, то получается как минимум какая-то нейтральная ситуация. Но раз Артём не играет, значит, не готов или есть претензии к его форме. Несмотря на его возраст, он бы мог ещё принести пользу клубу», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщил, что Артём Дзюба отказался от пункта автопродления контракта с «Локомотивом». Представитель футболиста Леонид Гольдман заявил, что железнодорожники приняли решение списать футболиста со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона. Артём Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 35-летний нападающий провёл 21 матч, забил четыре мяча и оформил три голевые передачи. Также на его счету пять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.