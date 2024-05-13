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Терёхин: у «Динамо» появился наилучший шанс взять чемпионство

Терёхин: у «Динамо» появился наилучший шанс взять чемпионство
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Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о шансах бело-голубых на чемпионский титул в этом сезоне.

«Конечно, верю, что «Динамо» в этом сезоне станет чемпионом. Осталось два тура, никого догонять не надо. Всё зависит от «Динамо», просто выигрывайте свои матчи. За последнее время у команды появился наилучший шанс взять чемпионство. Такой шанс надо использовать, я думаю, что они постараются и будут все настроены для этого, ведь сколько игр динамовцы вытащили на последних минутах. Эти две игры с «Сочи» и «Балтикой» нужны были «Динамо», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после 28 туров РПЛ «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Зенит» на два очка.

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