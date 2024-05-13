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Хлусевич: Слишкович упростил игру и быт «Спартака» — мелочей в футболе не бывает

Хлусевич: Слишкович упростил игру и быт «Спартака» — мелочей в футболе не бывает
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Футболист московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера команды Владимира Слишковича.

— Хочется, чтобы Слишкович остался в «Спартаке»?
— Все хотят по-разному. Как получится, так и будет. Мы, футболисты, делаем всё возможное, чтобы команда выигрывала.

— Чем Слишкович влюбляет? Он расслабил игроков?
— Немножко упростил игру. Отчасти упростил быт. Может быть, это тоже как-то повлияло. Потому что мелочей в футболе не бывает, как вы знаете, — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Слишкович начал руководить «Спартаком» после отставки Гильермо Абаскаля, с 14 апреля. В семи матчах при боснийце красно-белые не потерпели ни одного поражения, четыре раза победив и трижды сыграв вничью.

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