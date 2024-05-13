«Букмекеры могут делать ставки». Саутгейт — о возможном переходе в «МЮ»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что думает только о предстоящем чемпионате Европы 2024 года и пока не планирует работу в «Манчестер Юнайтед».

Последние несколько недель СМИ утверждали, что Саутгейт является приоритетным вариантом на замену Эрику тен Хагу на посту главного тренера манкунианцев.

«Я не большой любитель азартных игр, букмекеры могут делать ставки, но со мной никаких разговоров не было. Я сосредоточен только на одном: провести как можно более успешный турнир со сборной Англии. Всё остальное для меня не имеет никакого значения.

Если я начну говорить об этом, значит, я уже отвлекаюсь от того, что делаю. Думаю, страна ожидает, что я сосредоточусь на Англии, и это правильно», — сказал Саутгейт в интервью ITV News.

Напомним, 53-летний специалист возглавляет взрослую сборную Англии с 2016 года.

После 36 туров английской Премьер-лиги манкунианцы набрали 54 очка и занимают восьмое место. В оставшихся до конца сезона матчах АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ньюкаслом» и «Брайтоном». Кроме того, в финале Кубка Англии подопечные тен Хага сразятся с «Манчестер Сити».