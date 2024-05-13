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Ташуев: судьба чемпионства в руках «Динамо», побеждай — и ты чемпион

Ташуев: судьба чемпионства в руках «Динамо», побеждай — и ты чемпион
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Известный российский тренер Сергей Ташуев высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По его словам, судьба золотых медалей находится в руках московского «Динамо», которому достаточно победить в оставшихся двух матчах, чтобы забрать титул.

«Судьба чемпионства в руках «Динамо», они хозяева положения, мяч на их стороне. Побеждай — и ты чемпион. Будет очень важен следующий тур, а в Краснодаре в 30‑м туре всё может решиться. Турнирная таблица в плане борьбы в этом сезоне — русская рулетка. Либо осечка, либо выстрел в голову. Будем смотреть, чем закончится, кто победит, а кто «не выживет», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 28 туров «Динамо» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Команда Марцела Лички набрала 53 очка. Действующий чемпион, «Зенит», набрал 51 очко и занимает второе место. Замыкает тройку лидеров «Краснодар» (50 очков).

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