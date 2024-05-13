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«Орещук начал петлять». Мамаев рассказал, почему не перешёл в «Динамо»

«Орещук начал петлять». Мамаев рассказал, почему не перешёл в «Динамо»
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Бывший полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал, что после выхода из тюрьмы у него был вариант с «Динамо». Мамаев в итоге перешёл в «Ростов» в сезоне-2019/2020.

«Всё сошлось воедино: Роман Орещук, который тогда был спортивным директором, начал петлять в переговорах, плюс было предложение от «Ростова», над которым я изначально думал. Мне очень хотелось поработать с Валерием Карпиным, но размышлял, может, остаться всё же в Москве. После того, как посмотрел на ведение переговоров со стороны «Динамо» и «Ростова», однозначно выбрал «Ростов». С их стороны всё было профессионально», – сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Павел Мамаев объявил о завершении карьеры 25 февраля 2023 года. За «Ростов» хавбек выступал с 2019 по 2022 год.

Полную версию интервью читайте в 10:00 мск.

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