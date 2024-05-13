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Павел Мамаев: я всегда был с богом

Павел Мамаев: я всегда был с богом
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Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался по поводу веры и религии. По словам футболиста, он всегда был с богом.

– Как вы пришли к богу?
– Я всегда был с ним – когда-то дальше, когда-то ближе. Так как-то сложилось, и слава богу.

– Что для вас вера?
– Это я, наверное. Всё, что связано с истиной в жизни. Как догмат, наверное. Вера – это всё, краеугольный камень. Я её никогда никому не навязывал, стараюсь её особо не обсуждать, но это истина. Только так и никак иначе.

– Как она помогает вам в жизни?
– Всё – вокруг веры. Без этого не может быть меня. Вера меняет отношение к ситуациям, людям. Можно прочитать Евангелие десять, сто, тысячу раз, и ты каждый раз будешь открывать для себя что-то новое, начнёшь смотреть на многие вещи правильнее, – сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Полную версию интервью Мамаева читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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