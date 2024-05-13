Условия Флика для назначения в «Баварию», третья подряд победа «Флориды». Главное к утру

Бывший тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик выдвинул «Баварии» два условия для своего возвращения в клуб, российский форвард Владимир Тарасенко отметился голевым пасом в четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» обыграла «Бостон Брюинз» (4:3), «Арсенал» установил исторический клубный рекорд всех времён в АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Флик выдвинул «Баварии» два условия для своего прихода в клуб.

2. Передача Тарасенко и 16 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Бостон».

3. «Арсенал» установил клубный рекорд всех времён по количеству побед в сезоне АПЛ.

4. «Байер» продлил беспроигрышную серию до 50 матчей, разгромив в гостях «Бохум».

5. Стало известно, какую сумму «Реал» выплатит Мбаппе в качестве подписного бонуса.

6. «Аталанта» обыграла «Рому» в ключевом матче за место в ЛЧ. Миранчук вышел на 88-й минуте.

7. Головин впервые в карьере стал серебряным призёром чемпионата Франции.

8. Калинская проиграла Свитолиной в третьем раунде турнира WTA-1000 в Риме.

9. «Ванкувер» обыграл «Эдмонтон» в третьем матче серии, Задоров и Михеев – без очков.

10. Задоров сильно ударил Макдэвида клюшкой в спину после финальной сирены, тот упал на лёд.

11. «ПСЖ» проиграл «Тулузе» в последнем домашнем матче Мбаппе за парижский клуб.

12. Магнус Карлсен выиграл турнир Rapid & Blitz Poland, Доммараджу — на последнем месте.

13. Швейцария в концовке вырвала победу у Австрии в самом результативном матче ЧМ-2024.

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