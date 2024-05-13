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Бекхэм: «Манчестер Юнайтед» слишком долго испытывает проблемы

Бекхэм: «Манчестер Юнайтед» слишком долго испытывает проблемы
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Реала», «ПСЖ» и «Милана», а ныне совладелец американского «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о проблемах манкунианского клуба.

«Думаю, последние пять, может, 10 лет клуб испытывал разного рода проблемы, но так бывает всегда, когда тренер (сэр Алекс Фергюсон, шотландский специалист, ушёл в 2013-м. — Прим. «Чемпионата») покидает команду. Конечно, нам бы хотелось, чтобы ситуация изменилась довольно быстро, потому что, как мне кажется, продолжается это уже очень долго», — приводит слова Бекхэма The Athletic.

Напомним, после 36 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 54 очка. В рамках внутреннего первенства манкунианцам осталось провести две игры. 15 мая команда Эрика тен Хага примет на домашней арене «Ньюкасл», а через четыре дня отправится на выезд к «Брайтону».

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