Мамаев: «Краснодар» – часть сердца, души и жизни Галицкого, его детище

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался о футбольном клубе «Краснодар», за который он выступал в ходе своей карьеры.

– Есть мнение, что Владимира Ивича уволили как раз из-за того, что он не хотел играть так, как ему говорил Галицкий.

– Это доводы и мысли других людей. Чем руководствовался Сергей Николаевич, знает либо узкий круг людей, либо вообще никто. Осуждать, говорить, правильно он поступил или нет, точно уж не мне. А пустословием заниматься я не хочу.

– Вы много общались с Галицким, когда были в «Краснодаре»?

– Конечно. Постоянно. Он регулярно приезжал на базу, по два-три раза в неделю. При мне Сергей Николаевич был очень вовлечён в жизнь команды, как сейчас – не знаю.

– В чём это проявлялось?

– Вы можете представить, что человек, который долларовый миллиардер, приезжает по три раза в неделю на базу, летает с командой на сборы? Думаю, что у него дел побольше многих, а он тратил своё время, чтобы быть с командой, вникать в её жизнь, что-то улучшать. Это его детище, он всегда за него болел. Есть люди, которые открывают клубы или покупают их ради бизнеса, а «Краснодар» – это часть него. Его сердца, души, жизни, – сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.