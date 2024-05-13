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Инсайдер Романо поделился ожиданиями от летней трансферной кампании «Барселоны»

Инсайдер Романо поделился ожиданиями от летней трансферной кампании «Барселоны»
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Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о трансферных планах каталонской «Барселоны» на предстоящее лето.

«Не думаю, что «Барселону» ждёт сумасшедшее лето на трансферном рынке. Я не жду от клуба громких подписаний, и дело не в финансовых проблемах, а в финансовом фэйр-плей», – написал Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер каталонцев Хави планирует перестроить игру «Барселоны» к следующему сезону. Особенно часто встречались слухи об интересе каталонской команды к уругвайскому форварду «Ливерпуля» Дарвину Нуньесу. Также сообщалось, что испанцы планируют оформить трансфер топового опорного полузащитника.

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