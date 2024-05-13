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«Бавария» объявила об уходе двух игроков первой команды

«Бавария» объявила об уходе двух игроков первой команды
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Мюнхенскую «Баварию» по окончании сезона покинут два футболиста. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

По информации источника, этими игроками являются камерунский нападающий Эрик Шупо-Мотинг и сенегальский защитник Буна Сарр. Церемония прощания с футболистами состоялась перед домашним поединком с «Вольфсбургом» (2:0).

Отметим, что 35-летний Шупо-Мотинг и 32-летний Сарр покинут мюнхенцев в статусе свободных агентов, поскольку их контракты истекают в июне.

В составе «Баварии» нападающий провёл 122 встречи, в которых отметился 38 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. На счету Сарра один гол и четыре передачи в 33 проведённых матчах за четыре сезона в клубе.

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Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 0
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Звонарек – 4'     2:0 Горецка – 13'    
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