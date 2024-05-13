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«Ман Юнайтед» отменит традиционный командный ужин после сезона из-за провала при тен Хаге

«Ман Юнайтед» отменит традиционный командный ужин после сезона из-за провала при тен Хаге
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«Манчестер Юнайтед» отменит традиционный командный ужин, который должен был состояться 20 мая, из-за провального сезона при Эрике тен Хаге. Об этом сообщает британское онлайн-издание Daily Mail.

Напомним, для «красных дьяволов» сезон-2023/2024 закончится 25 мая. В этот день состоится финал Кубка Англии, в котором подопечные тен Хага встретятся с «Манчестер Сити» на лондонском стадионе «Уэмбли». После 36 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 54 очка.

В рамках внутреннего первенства манкунианцам осталось провести две игры. 15 мая команда Эрика тен Хага примет на домашней арене «Ньюкасл», а через четыре дня отправится на выезд к «Брайтону».

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